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Воробьев доложил Путину о развитии Подмосковья

оригинал Андрей Воробьев и Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил доклад о текущем состоянии и перспективах развития региона. С чиновником встретился президент России Владимир Путин. Кадры со встречи опубликовала пресс-служба Кремля.



На совещании особое внимание уделялось вопросам возведения новых медицинских центров, призванных повысить доступность качественной медицинской помощи для жителей.

Также в центре внимания были поддержка участников СВО и членов их семей, развитие автомагистралей и возведение новых индустриальных парков.

Кроме того, Воробьев рассказал о работе комиссии Госсовета по направлению «Экономика данных», председателем которой он является.

Анастасия Чинкова

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