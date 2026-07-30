Воробьев доложил Путину о развитии Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил доклад о текущем состоянии и перспективах развития региона. С чиновником встретился президент России Владимир Путин. Кадры со встречи опубликовала пресс-служба Кремля.
На совещании особое внимание уделялось вопросам возведения новых медицинских центров, призванных повысить доступность качественной медицинской помощи для жителей.
Также в центре внимания были поддержка участников СВО и членов их семей, развитие автомагистралей и возведение новых индустриальных парков.
Кроме того, Воробьев рассказал о работе комиссии Госсовета по направлению «Экономика данных», председателем которой он является.
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