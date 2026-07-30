Воробьев доложил Путину о развитии Подмосковья

30 июля 2026, 15:49

оригинал Андрей Воробьев и Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил доклад о текущем состоянии и перспективах развития региона. С чиновником встретился президент России Владимир Путин. Кадры со встречи опубликовала пресс-служба Кремля.