Губернатор Воробьёв: Наша задача — максимально внедрять искусственный интеллект

30 июля 2026, 15:50

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

В Московской области ведётся масштабная работа по внедрению искусственного интеллекта в разные общественные сферы — от госуправления до медицины. Об этом глава региона Андрей Воробьёв доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину.





Губернатор отметил, что главные принципы внедрения ИИ — это удобство для человека и экономия государственных денег.





«Сейчас в Подмосковье ИИ помогает оказывать госуслуги, проверять тетради учеников, расшифровывать медицинские снимки. И наша задача — и дальше максимально внедрять искусственный интеллект», — сказал Воробьёв.