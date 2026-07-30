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Губернатор Воробьёв: Наша задача — максимально внедрять искусственный интеллект

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

В Московской области ведётся масштабная работа по внедрению искусственного интеллекта в разные общественные сферы — от госуправления до медицины. Об этом глава региона Андрей Воробьёв доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину.



Губернатор отметил, что главные принципы внедрения ИИ — это удобство для человека и экономия государственных денег.

«Сейчас в Подмосковье ИИ помогает оказывать госуслуги, проверять тетради учеников, расшифровывать медицинские снимки. И наша задача — и дальше максимально внедрять искусственный интеллект», — сказал Воробьёв.
Он также рассказал, что в школах Московской области с 1 сентября будут проводить киберуроки, на которых ученики смогут развить свои цифровые навыки и узнают о главных принципах интернет-безопасности.
Лев Каштанов

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