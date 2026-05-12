В Химкинской картинной галерее проведут мультисенсорную экскурсию

Фото: пресс-служба Химкинской картинной галереи им. С.Н. Горшина

Химкинская картинная галерея имени С.Н. Горшина 14 мая присоединится к всероссийской просветительской акции «Искусство как чувство». О этом сообщает пресс-служба галереи.





Цель акции — показать, как воспринимают изобразительное искусство незрячие люди, и предоставить посетителям возможность понять знакомые произведения с помощью мультисенсорного опыта.





«Экскурсия «Искусство как чувство» пройдёт в полумраке. Гости, закрыв глаза, будут знакомиться с живописью через тактильные ощущения», — говорится в сообщении.