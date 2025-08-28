В Подмосковье проведут осенний этап акции «Сдай макулатуру — спаси дерево!»

28 августа 2025, 12:40

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Экологический марафон «Сдай макулатуру — спаси дерево!» будет проходить в Московской области с 13 октября по 14 ноября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.





Организаторы всероссийского экомарафона отметили, что в ходе весеннего этапа акции жители Подмосковья сдали 57 тонн макулатуры, чем спасли 950 деревьев.





«Марафон «Сдай макулатуру — спаси дерево!» является одной из самых массовых и эффективных экологических акций России и мы всегда его поддерживаем. Приглашаю всех жителей Московской области принять участие в осеннем этапе марафона и внести свой вклад в сохранение лесов», — сказал глава Минэкологии региона Виталий Мосин.