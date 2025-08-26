Губернатор Подмосковья Воробьёв проверил ход ремонта школы №32 в Балашихе
Капитальный ремонт завершается в школе №32, расположенной на улице Крупской в микрорайоне Балашха-1. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
1 сентября обновлённая школа должна открыться для учеников.
«Сейчас здесь уже идёт уборка помещений. В здании заменили инженерные коммуникации и установили современное отопительное и вентиляционное оборудование. Отремонтировали столовую с пищеблоком, актовый зал», — сказал Андрей Воробьёв.Он добавил, что всего к началу учебного года в Подмосковье капремонт по президентской программе должны завершить в 57 школах.
Четырёхэтажное здание балашихинской школы №32 было построено в 1959 году. Ремонт начался в сентябре прошлого года. Сейчас на объекте работают 160 человек, задействовано семь единиц техники.
«Так как здание старое, естественно, возникали сложности с демонтажом, прокладкой коммуникаций и т.д. Но сейчас мы идем в графике, и дети пойдут в обновленную школу 1 сентября», — заверил представитель строительной компании Михаил Бобрицкий.В обновлённой школе будет учиться 610 человек. Педагогический коллектив полностью укомплектован.
В Балашихе в новом учебном году откроется после ремонта также гимназия №1 имени Баландина на 776 мест и два детсада: дошкольное отделение № 23 гимназии № 1 и дошкольное отделение № 17 школы № 7. Кроме того, заработает новая школа на 1320 учеников на проспекте Героев в микрорайоне Железнодорожный.