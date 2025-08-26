Строительная готовность подстанции скорой помощи в Ступине достигла 45%

26 августа 2025, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Подстанцию скорой медицинской помощи строят в городском округе Ступино. В настоящее время готовность объекта составляет 45%. Работы ведутся под контролем Главного управления государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.





Подстанцию строят с использованием модульной технологии, которая позволяет значительно сократить время работ. Сдать объект в эксплуатацию планируется ещё до конца текущего года.





«Согласно плану, в состав подстанции общей площадью более 1,3 тыс. квадратных метров входят кабинеты диспетчеров, учебные классы, зона для приёма пациентов, конференц-зал и административный блок. Отдельно будет построен контрольно-пропускной пункт и бокс для машин с автомойкой», — говорится в сообщении.