Студентка из Подмосковья вошла в число лучших проекта «Флагманы образования»
Итоги направления «Мотивировать» проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвели в Пятигорске. В состав команд молодых педагогов, подготовивших десять лучших проектов, вошла студентка серпуховского Губернского колледжа. Об этом сообщает пресс-служба «Флагманов образования».
Разработка проектов направления «Мотивировать» проходила на второй смене Всероссийского молодёжного форума «Машук». Участие в этой работе приняли 265 молодых учителей, классных руководителей и студентов.
«Одним из лучших оказался проект команды№25, участником которой стала студентка Губернского колледжа Александра Логачева. Команда разработала проект «Учи ИИ», который направлен на поддержку молодых педагогов из малых городов, столкнувшихся с трудностями, приводящими к уходу из профессии», — говорится в сообщении.Благодаря победе команда получила поддержку наставников-экспертов в сфере социального проектирования для развития и реализации своих идей.