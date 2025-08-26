Студентка из Подмосковья вошла в число лучших проекта «Флагманы образования»

26 августа 2025, 13:41

оригинал Фото: пресс-служба проекта «Флагманы образования»

Итоги направления «Мотивировать» проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвели в Пятигорске. В состав команд молодых педагогов, подготовивших десять лучших проектов, вошла студентка серпуховского Губернского колледжа. Об этом сообщает пресс-служба «Флагманов образования».





Разработка проектов направления «Мотивировать» проходила на второй смене Всероссийского молодёжного форума «Машук». Участие в этой работе приняли 265 молодых учителей, классных руководителей и студентов.





«Одним из лучших оказался проект команды№25, участником которой стала студентка Губернского колледжа Александра Логачева. Команда разработала проект «Учи ИИ», который направлен на поддержку молодых педагогов из малых городов, столкнувшихся с трудностями, приводящими к уходу из профессии», — говорится в сообщении.