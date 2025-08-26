В Королёве рассказали о ходе капремонта водопровода и котельной

26 августа 2025, 14:48

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, а также капитальный ремонт котельной проводят в Королёве. Кроме того, объекты ЖКХ готовят к новому отопительному сезону. Ход работ проверяют депутаты разных уровней власти от партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба ЕР.





В городе, в частности, модернизируют участок водопровода длиной шесть километров. Одна линия обеспечивает водой 6,5 тыс. жителей микрорайона Южный и котельную №2, вторая — 7 тыс. жителей и котельную «Альфа-Лаваль». Ведётся также активная подготовка систем водоснабжения к осенне-зимнему периоду.





«Наша задача — хорошо подготовиться к новому зимнему сезону. Все службы на это нацелены. Думаю, что все работы будут выполнены в срок», — сказал секретарь партии «Единая Россия» Игорь Трифонов.