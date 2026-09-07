Воробьёв напомнил о важности санитарной и противопожарной безопасности в лесах

07 сентября 2026, 13:49

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В лесах Подмосковья необходимо и дальше вести работу по поддержанию чистоты, санитарной и противопожарной безопасности. Такую задачу поставил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.





Он сообщил, что участники совещания услышат доклад председателя Комлесхоза Алексея Ларькина о лесах.

«Мы знаем, что 40% лесов в Подмосковье требуют внимания, поэтому будет сделан анализ и пожароопасной ситуации. Вы знаете, что это традиционная работа – и видеокамеры, и наблюдение. Эта тема имеет принципиально важное значение, как и санитарные мероприятия. Мы договаривались, что у нас будут приоритетные участки леса, часто прилегающие к большим городам, густонаселённым территориям, которые требуют особого ухода, чистоты, опрятности и недопущения наличия мусора. Послушаем сегодня доклад Алексея Ларькина, в том числе и о лесовосстановлении. Эта программа тоже имеет значение», – сказал Воробьёв.