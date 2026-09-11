Росгвардейцы Подмосковья стали вице-чемпионами по военно-спортивному многоборью

11 сентября 2026, 18:58

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Подмосковные росгвардейцы стали призёрами чемпионата Центрального округа войск национальной гвардии России по военно-спортивному многоборью. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии региона.





Соревнования по летнему офицерскому троеборью прошли в Сергиевом Посаде в рамках 10-летия Росгвардии и 215-й годовщины со Дня образования войск правопорядка. За победу боролись 23 команды из 73 спортсменов.



В программу вошли стрельба из пистолета Макарова, плавание на дистанции 100, 200 и 300 метров, а также бег на один, два и три километра в зависимости от возрастной группы участников.



Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

По итогам чемпионата первое место заняла сборная столичного главка Росгвардии, второе – представители Главного управления Росгвардии по Московской области. Третье место досталось команде дивизии по охране важных государственных объектов.

«Поздравляю победителей и призёров с достойным результатом, а участников благодарю за волю и выдержку, проявленные на всех этапах соревнований. Уверен, что полученный опыт послужит дальнейшему совершенствованию вашей профессиональной и физической подготовки», – сказал начальник физподготовки и спорта отдела боевой подготовки Центрального округа Росгвардии полковник Олег Ланской.