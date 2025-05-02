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Губернатор сообщил последнюю информацию о движении пригородных электричек

Фото: istockphoto/Kirill Sirotiuk

Фото: istockphoto/Kirill Sirotiuk

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил последнюю информацию о движении пригородных поездов.
Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, на Белорусском направлении задержали восемь составов до двух часов, два поезда отменили и еще два отменили частично. Причиной стало затрудненное движение и отсутствие питания на фидерах. Сейчас неисправность устранили, задержки сокращаются.

На Рижском направлении задержали восемь составов до трех часов, четыре поезда частично отменили по причине отсутствия питания на всех фидерах. В настоящее время ситуация улучшается, движение вводят в график.

На Савеловском направлении задержали 24 поезда до двух часов, один поезд отменили по причине деревьев на пути, движение восстановили.

На Ярославском направлении задержали 13 поездов до двух часов, два поезда отменили по причине падения деревьев на пути. До полного восстановления остался один участок.

Ленинградское направление работает штатно. Всего задержали 60 составов по Белорусскому, Рижскому, Савеловскому и Ярославскому направлениям. Всего заказали 11 автобусов для вывоза 511 пассажиров. Аэропорты Жуковский, Домодедово и Шереметьево работают штатно.

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#новости
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Воробьев рассказал о ликвидации последствий циклона в Подмосковье
02 мая 2025, 15:05

Фото: Telegram-канал Воробьев LIVE

О текущей ситуации с ликвидацией последствий циклона в Подмосковье рассказал губернатор Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что Долгопрудный, Химки, Пушкинский, Клин, Истра, Солнечногорск, Сергиев Посад, Руза, Дмитров и Талдом — самые сложные территории. Воробьев подчеркнул, что соцобъектам электричество вернут до 18:00, а в домах — до 23:00, согласно плану.

В Талдоме восстановили электроэнергию, в Дмитровском районе расчищают дороги и пути для спецтехники. В Рузском восстанавливают подачу электроэнергии и убирают с дорог деревья, а в Сергиево-Посадском — убрана большая часть деревьев. В течение дня в многоквартирных домах появятся свет, тепло и вода. Задействованы спасатели и сотрудники коммунальных служб, добавил Воробьев.

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Названы сроки восстановления движения поездов на Савеловском направлении
Минтранс МО: движения поездов на Савеловском направлении ожидается к 16 часам
02 мая 2025, 11:25

Фото: iStock/Artur Nichiporenko

Из-за ухудшения погодных условий и падения деревьев на железнодорожную инфраструктуру в настоящее время затруднено движение поездов на однопутных участках Савёловского направления МЖД между станциями Соревнование и Большая Волга, а также Вербилки и Савёлово.
Наблюдаются проблемы на двухпутном участке Катуар – Лобня, сообщили в Министерстве транспорта Московской области.

В настоящее время движение на Рижском и Ярославском направлениях частично восстановлено. Ведутся работы по устранению последствий. Для обеспечения перевозок курсируют компенсационные автобусы. По Савеловскому направлению восстановление ожидается ближе к 16:00.

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Начальник ГУ МЧС России по Московской области рассказал о ситуации в регионе после стихии
Начальник ГУ МЧС России по МО Алексей Павлов: движение на дорогах восстановлено
02 мая 2025, 10:58

Алексей Павлов (Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО)

Ночью в Подмосковье зафиксированы аномальные для начала мая погодные явления: мощный циклон принес мокрый снег и сильный ветер, что вызвало образование наледи на линиях электропередач. В результате этого произошло падение множества деревьев и значительные повреждения инфраструктуры.
В настоящее время все оперативные службы региона устраняют последствия стихии.

Специалисты МЧС начали свою работу около 4:30 утра, сосредоточив усилия на освобождении проезжих частей, дорог регионального и муниципального значения, а также железнодорожных путей. Наибольшее количество работ было выполнено в районе Вербилок на Савеловском направлении. По последним данным, на дорогах наблюдаются некоторые затруднения, однако заторов нет, и движение полностью восстановлено, сообщил начальник главного управления МЧС России по Московской области Алексей Анатольевич Палов.

Кроме того, МЧС Подмосковья оказывает поддержку энергетикам в восстановлении электросетей. Для этого сформированы два эшелона аварийных бригад. Первый эшелон состоит из 20 бригад, в общей сложности 72 человека, которые работают в северо-западной части Московской области, включая Сергиев Посад, Талдом, Дмитров, Клин, Солнечногорск и Истру. Также создан второй эшелон в резерве — это еще 32 бригады, состоящие из 104 человек, которые будут задействованы в случае ухудшения ситуации по запросам от энергетиков и местных властей.

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#мчс
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#специалисты
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Оперативные службы устраняют последствия непогоды в Рузе
02 мая 2025, 10:33

Фото: iStock/WDnet

С вечера 1 мая в Рузе специалисты наблюдают многократные колебания напряжения и перебои в электроснабжении.
По информации телеграм-канала «Мособлтепо Руза», в связи с этим необходимо перезапускать водозаборные узлы и котельные.

«Во время перезапуска объектов возможно временное ухудшение качества ресурса. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.
Ночью в Подмосковье наблюдались аномальные погодные условия для начала мая: сильный циклон принёс мокрый снег и порывистый ветер, что вызвало образование наледи на линиях электропередачи. Это привело к падению множества деревьев и серьёзным повреждениям инфраструктуры. ​

В настоящее время более 200 аварийных бригад, включая работников коммунальных служб и специалистов МЧС, активно занимаются устранением последствий непогоды. Основные усилия сосредоточены на восстановлении электроснабжения и расчистке дорог, особенно в районах Рижского и Савеловского направлений, где движение поездов затруднено. Для пассажиров организованы дополнительные автобусные маршруты.

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В Солнечногорске в усиленном режиме устраняют последствия снегопада
02 мая 2025, 10:29

Фото: iStock/Dreef

Этой ночью в Подмосковье прошел мощный циклон, который принес мокрый снег и сильный ветер на север региона. В результате образовалась ледяная корка на проводах, и многие деревья упали. Электричество пропало в ряде городов, включая Солнечногорск.
В настоящее время коммунальные службы и МЧС активно работают над устранением последствий стихии. Более двухсот аварийных бригад занимаются расчисткой дорог и железнодорожных путей. На некоторых направлениях, таких как рижский и савеловский, движение поездов задерживается, и для пассажиров были организованы компенсационные автобусы.

Восстановлением электричества занимаются специалисты «Мособлэнерго», Россетей и аварийно-восстановительных служб. В области обесточены 237 линий электропередач и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций, в результате чего без света остались 26 тыс. человек, особенно в северных и северо-западных округах.

Как только электричество будет восстановлено, заработают котельные, которые сейчас отключены.

«Все необходимые ресурсы и силы для борьбы с последствиями непогоды развернуты, будем информировать о сроках устранения аварий», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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