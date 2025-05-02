Губернатор сообщил последнюю информацию о движении пригородных электричек

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил последнюю информацию о движении пригородных поездов.
Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, на Белорусском направлении задержали восемь составов до двух часов, два поезда отменили и еще два отменили частично. Причиной стало затрудненное движение и отсутствие питания на фидерах. Сейчас неисправность устранили, задержки сокращаются.
На Рижском направлении задержали восемь составов до трех часов, четыре поезда частично отменили по причине отсутствия питания на всех фидерах. В настоящее время ситуация улучшается, движение вводят в график.
На Савеловском направлении задержали 24 поезда до двух часов, один поезд отменили по причине деревьев на пути, движение восстановили.
На Ярославском направлении задержали 13 поездов до двух часов, два поезда отменили по причине падения деревьев на пути. До полного восстановления остался один участок.
Ленинградское направление работает штатно. Всего задержали 60 составов по Белорусскому, Рижскому, Савеловскому и Ярославскому направлениям. Всего заказали 11 автобусов для вывоза 511 пассажиров. Аэропорты Жуковский, Домодедово и Шереметьево работают штатно.
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На Рижском направлении задержали восемь составов до трех часов, четыре поезда частично отменили по причине отсутствия питания на всех фидерах. В настоящее время ситуация улучшается, движение вводят в график.
На Савеловском направлении задержали 24 поезда до двух часов, один поезд отменили по причине деревьев на пути, движение восстановили.
На Ярославском направлении задержали 13 поездов до двух часов, два поезда отменили по причине падения деревьев на пути. До полного восстановления остался один участок.
Ленинградское направление работает штатно. Всего задержали 60 составов по Белорусскому, Рижскому, Савеловскому и Ярославскому направлениям. Всего заказали 11 автобусов для вывоза 511 пассажиров. Аэропорты Жуковский, Домодедово и Шереметьево работают штатно.
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Никита Кротов