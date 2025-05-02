Воробьев рассказал о ликвидации последствий циклона в Подмосковье

Фото: Telegram-канал Воробьев LIVE
О текущей ситуации с ликвидацией последствий циклона в Подмосковье рассказал губернатор Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что Долгопрудный, Химки, Пушкинский, Клин, Истра, Солнечногорск, Сергиев Посад, Руза, Дмитров и Талдом — самые сложные территории. Воробьев подчеркнул, что соцобъектам электричество вернут до 18:00, а в домах — до 23:00, согласно плану.
В Талдоме восстановили электроэнергию, в Дмитровском районе расчищают дороги и пути для спецтехники. В Рузском восстанавливают подачу электроэнергии и убирают с дорог деревья, а в Сергиево-Посадском — убрана большая часть деревьев. В течение дня в многоквартирных домах появятся свет, тепло и вода. Задействованы спасатели и сотрудники коммунальных служб, добавил Воробьев.
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В Талдоме восстановили электроэнергию, в Дмитровском районе расчищают дороги и пути для спецтехники. В Рузском восстанавливают подачу электроэнергии и убирают с дорог деревья, а в Сергиево-Посадском — убрана большая часть деревьев. В течение дня в многоквартирных домах появятся свет, тепло и вода. Задействованы спасатели и сотрудники коммунальных служб, добавил Воробьев.
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Никита Кротов