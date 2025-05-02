Начальник ГУ МЧС России по Московской области рассказал о ситуации в регионе после стихии

Алексей Павлов (Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО)
Ночью в Подмосковье зафиксированы аномальные для начала мая погодные явления: мощный циклон принес мокрый снег и сильный ветер, что вызвало образование наледи на линиях электропередач. В результате этого произошло падение множества деревьев и значительные повреждения инфраструктуры.
В настоящее время все оперативные службы региона устраняют последствия стихии.
Специалисты МЧС начали свою работу около 4:30 утра, сосредоточив усилия на освобождении проезжих частей, дорог регионального и муниципального значения, а также железнодорожных путей. Наибольшее количество работ было выполнено в районе Вербилок на Савеловском направлении. По последним данным, на дорогах наблюдаются некоторые затруднения, однако заторов нет, и движение полностью восстановлено, сообщил начальник главного управления МЧС России по Московской области Алексей Анатольевич Палов.
Кроме того, МЧС Подмосковья оказывает поддержку энергетикам в восстановлении электросетей. Для этого сформированы два эшелона аварийных бригад. Первый эшелон состоит из 20 бригад, в общей сложности 72 человека, которые работают в северо-западной части Московской области, включая Сергиев Посад, Талдом, Дмитров, Клин, Солнечногорск и Истру. Также создан второй эшелон в резерве — это еще 32 бригады, состоящие из 104 человек, которые будут задействованы в случае ухудшения ситуации по запросам от энергетиков и местных властей.
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Специалисты МЧС начали свою работу около 4:30 утра, сосредоточив усилия на освобождении проезжих частей, дорог регионального и муниципального значения, а также железнодорожных путей. Наибольшее количество работ было выполнено в районе Вербилок на Савеловском направлении. По последним данным, на дорогах наблюдаются некоторые затруднения, однако заторов нет, и движение полностью восстановлено, сообщил начальник главного управления МЧС России по Московской области Алексей Анатольевич Палов.
Кроме того, МЧС Подмосковья оказывает поддержку энергетикам в восстановлении электросетей. Для этого сформированы два эшелона аварийных бригад. Первый эшелон состоит из 20 бригад, в общей сложности 72 человека, которые работают в северо-западной части Московской области, включая Сергиев Посад, Талдом, Дмитров, Клин, Солнечногорск и Истру. Также создан второй эшелон в резерве — это еще 32 бригады, состоящие из 104 человек, которые будут задействованы в случае ухудшения ситуации по запросам от энергетиков и местных властей.
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Анастасия Хохлова