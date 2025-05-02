Названы сроки восстановления движения поездов на Савеловском направлении

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Из-за ухудшения погодных условий и падения деревьев на железнодорожную инфраструктуру в настоящее время затруднено движение поездов на однопутных участках Савёловского направления МЖД между станциями Соревнование и Большая Волга, а также Вербилки и Савёлово.
Наблюдаются проблемы на двухпутном участке Катуар – Лобня, сообщили в Министерстве транспорта Московской области.
В настоящее время движение на Рижском и Ярославском направлениях частично восстановлено. Ведутся работы по устранению последствий. Для обеспечения перевозок курсируют компенсационные автобусы. По Савеловскому направлению восстановление ожидается ближе к 16:00.
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В настоящее время движение на Рижском и Ярославском направлениях частично восстановлено. Ведутся работы по устранению последствий. Для обеспечения перевозок курсируют компенсационные автобусы. По Савеловскому направлению восстановление ожидается ближе к 16:00.
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Анастасия Хохлова