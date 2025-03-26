Крупный воспитательно-образовательный комплекс в Котельниках построят к 1 сентября

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Котельниках к 1 сентября 2026 года построят воспитательно-образовательный комплекс на 2,5 тыс. мест. Строительство началось в апреле прошлого года, сейчас его готовность составляет 35%. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как идут работы.
«В Котельниках высокая плотность населения. 1 сентября прошлого года мы сдали здесь большую школу, а в 2026-м должны ввести ещё более крупный образовательный комплекс, рассчитанный на 2,5 тыс. детей дошкольного и школьного возраста. Главная задача при запуске таких объектов – наличие квалифицированных педагогов, особенно по точным наукам. Поэтому уже сейчас нам нужно подумать о том, чтобы в каждом классе были учителя с необходимой компетенцией и опытом. Школа должна начать работать 1 сентября следующего года», – сказал Воробьёв.В четырехэтажном здании будет школа на 2,1 тыс. учеников, а также детсад на 350 малышей. Комплекс возводят в мкр. Опытное поле, где есть потребность в образовательных учреждениях. Ближайшая к микрорайону СОШ №3 перегружена, в ней не хватает кабинетов и общественных пространств. Жители просили новую школу, чтобы ребята могли учиться в комфортных условиях.
Сейчас на стройплощадке находятся 200 рабочих и 9 единиц техники.
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Лора Луганская