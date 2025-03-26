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Крупный воспитательно-образовательный комплекс в Котельниках построят к 1 сентября

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В Котельниках к 1 сентября 2026 года построят воспитательно-образовательный комплекс на 2,5 тыс. мест. Строительство началось в апреле прошлого года, сейчас его готовность составляет 35%. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как идут работы.
«В Котельниках высокая плотность населения. 1 сентября прошлого года мы сдали здесь большую школу, а в 2026-м должны ввести ещё более крупный образовательный комплекс, рассчитанный на 2,5 тыс. детей дошкольного и школьного возраста. Главная задача при запуске таких объектов – наличие квалифицированных педагогов, особенно по точным наукам. Поэтому уже сейчас нам нужно подумать о том, чтобы в каждом классе были учителя с необходимой компетенцией и опытом. Школа должна начать работать 1 сентября следующего года», – сказал Воробьёв.
В четырехэтажном здании будет школа на 2,1 тыс. учеников, а также детсад на 350 малышей. Комплекс возводят в мкр. Опытное поле, где есть потребность в образовательных учреждениях. Ближайшая к микрорайону СОШ №3 перегружена, в ней не хватает кабинетов и общественных пространств. Жители просили новую школу, чтобы ребята могли учиться в комфортных условиях.

Сейчас на стройплощадке находятся 200 рабочих и 9 единиц техники.

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Репродуктивную диспансеризацию прошли уже 200 тыс. жителей Подмосковья
26 марта 2025, 11:45

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Репродуктивную диспансеризацию в Московской области прошли уже почти 200 тыс. человек. Такой статистикой поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В ходе диагностики женщины консультируются с акушером-гинекологом, проходят УЗИ органов малого таза и молочных желёз, а также цитологическое исследование. Мужчинам доступна консультация врача-уролога, а при необходимости пациента направят на дополнительные исследования, включающие спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции.
«Пройти репродуктивную диспансеризацию могут жители региона в возрасте от 18 до 49 лет. Это особенно важно при планировании будущей беременности не только для женщин, но и для мужчин. Пройти диагностику в регионе можно бесплатно, по полису ОМС. Всего с начала года в Подмосковье репродуктивную диспансеризацию прошли почти 200 тыс. человек», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Пройти репродуктивную диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Для этого нужно обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС. Также записаться можно на портале «Здоровье» , по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

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Врачи Центра Рошаля прооперировали юного горнолыжника со сложным переломом
26 марта 2025, 11:44

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске прооперировали подростка, сломавшего локтевую кость во время катания на горнолыжном курорте. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 17-летний юноша, получивший сложный оскольчатый перелом локтевого отростка на горнолыжном курорте в Сочи. На месте ему оказали первичную медицинскую помощь, наложили гипс. Однако, из-за сложности перелома пациенту рекомендовали по прибытию обратиться в Московскую область для оперативного лечения. Врачи ДКЦ подобрали оптимальную конструкцию для остеосинтеза и выполнили хирургическое вмешательство.
«Операция длилась около часа. Мы получили доступ к сломанной кости и восстановили правильные анатомические взаимоотношения в суставе, сопоставив все костные отломки. Их зафиксировали в правильном положении металлической пластиной», – сказал заведующий травматологии и ортопедии №2 ДКЦ Алексей Иванов.
Сейчас подросток выписан. После полного восстановления он сможет пользоваться рукой без ограничений, а пластину через полгода удалят.

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Подмосковные умные сервисы начали помогать социальным предприятиям
26 марта 2025, 11:17

Фото: iStock / AntonioGuillem

На подмосковном портале госуслуг упростили подачу заявок на получение статуса социальных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В электронной форме услуги появились умные сервисы. Один из них автоматически находит ранее поданное, но пока не рассмотренное заявление. Другой по ИНН проверяет регистрацию субъекта малого и среднего бизнеса в Подмосковье. Предварительная проверка выявляет несоответствия на ранних этапах подачи заявки. Это помогает сократить количество отказов в предоставлении услуги», – разъяснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Как отметили в министерстве, статус «Социальное предприятие» для малого и среднего бизнеса предоставляет доступ к различным мерам поддержки, в том числе к грантам и помощи в продвижении продукции. Получить такой статус могут юрлица и индивидуальные предприниматели, работающие с социально уязвимыми категориями граждан, а также предприятия, где трудятся социально незащищённые лица или те, которые занимаются социально значимой деятельностью в области образования, медицины и культуры.

Статус социального предприятия необходимо подтверждать ежегодно.

Услуга «Признание субъекта МСП социальным предприятием» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» – «Развитие бизнеса».

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В Московской области задержали банду чёрных риелторов
26 марта 2025, 10:42

Фото: iStock / Nadzeya Haroshka

Сотрудники подмосковного уголовного розыска задержали предполагаемых чёрных риелторов. Троих мужчин и двух женщин подозревают в мошенничестве в сфере недвижимости, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Злоумышленники разработали криминальную схему по отчуждению имущества граждан. По оформленной на одного из фигурантов поддельной доверенности они продали квартиру жительницы Звенигорода. Полицейские установили личности аферистов и при поддержке сотрудников Росгвардии задержали их по местам проживания в Москве и Туле. В ходе обысков у них обнаружили и изъяли мобильные телефоны и банковские карты», – рассказала Волк.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в составе организованной преступной группы с причинением ущерба в особо крупном размере, превышающем 1 млн рублей. Два фигуранта заключены под стражу, трое отправлены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Правоохранители устанавливают все эпизодов противоправной деятельности и возможных соучастников задержанных.

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Под Дмитровом из-за пала сухой травы пришлось тушить природный пожар
26 марта 2025, 10:15

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Дмитровском городском округе неизвестные подожгли сухую траву. Огонь начал быстро распространяться, сейчас природный пожар ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В Дмитрове кто-то особо умный решил поджечь прошлогоднюю траву. Стоит ли говорить, насколько быстро начал распространяться огонь? В Подмосковье уже стартовал пожароопасный сезон. Будьте аккуратны и не играйте с огнём», – говорится в сообщении.
Как напомнили в подмосковном Комлесхозе, за поджог, который привёл к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность. Для физических лиц это штрафы в размере до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей.

Предусмотрено также лишение свободы на срок до 10 лет.

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