Крупный воспитательно-образовательный комплекс в Котельниках построят к 1 сентября

В Котельниках к 1 сентября 2026 года построят воспитательно-образовательный комплекс на 2,5 тыс. мест. Строительство началось в апреле прошлого года, сейчас его готовность составляет 35%. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как идут работы.