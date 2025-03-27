Мособлдума ограничила продажу алкоголя в летних кафе

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Депутаты Мособлдумы приняли закон, который регулирует продажу алкоголя в летних кафе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, летние веранды – часть культуры отдыха. Они создают уютную атмосферу в городах и помогают развивать малый бизнес. Но для безопасности жителей и общественного порядка необходимы чёткие правила. Продажа алкоголя в летних кафе не должна нарушать комфорт жителей.
Игорь Брынцалов назвал принятый комплекс мер частью стратегии по снижению уровня алкоголизации и профилактике связанных с этим социальных проблем.
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«Поэтому мы приняли решение, что с 1 сентября сезонные залы с алкоголем не будут располагаться во дворах жилых домов. Дворы должны быть местом отдыха и игр детей, а не точками притяжения шумных компаний. Помимо этого, сезонные кафе, где продают спиртное, не смогут находиться в зонах запрета – вблизи школ и детсадов», – отметил Брынцалов.От напомнил, что ранее по просьбам жителей подмосковные депутаты запретили торговлю алкоголем во дворах многоквартирных домов и ограничили работу псевдокафе.
Игорь Брынцалов назвал принятый комплекс мер частью стратегии по снижению уровня алкоголизации и профилактике связанных с этим социальных проблем.
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Лора Луганская