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Мособлдума ограничила продажу алкоголя в летних кафе

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Фото: пресс-служба Мособлдумы

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Депутаты Мособлдумы приняли закон, который регулирует продажу алкоголя в летних кафе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, летние веранды – часть культуры отдыха. Они создают уютную атмосферу в городах и помогают развивать малый бизнес. Но для безопасности жителей и общественного порядка необходимы чёткие правила. Продажа алкоголя в летних кафе не должна нарушать комфорт жителей.
«Поэтому мы приняли решение, что с 1 сентября сезонные залы с алкоголем не будут располагаться во дворах жилых домов. Дворы должны быть местом отдыха и игр детей, а не точками притяжения шумных компаний. Помимо этого, сезонные кафе, где продают спиртное, не смогут находиться в зонах запрета – вблизи школ и детсадов», – отметил Брынцалов.
От напомнил, что ранее по просьбам жителей подмосковные депутаты запретили торговлю алкоголем во дворах многоквартирных домов и ограничили работу псевдокафе.

Игорь Брынцалов назвал принятый комплекс мер частью стратегии по снижению уровня алкоголизации и профилактике связанных с этим социальных проблем.

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#общепит
#закон
#московская область
В Клину за неделю 14 раз подожгли сухую траву
27 марта 2025, 20:51

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

В городском округе Клин за неделю с 17 по 23 марта произошло 19 возгораний, в том числе 14 случаев горения сухой травы. Такие данные привели в пресс-службе администрации муниципалитета.
По каждому случаю проводится проверка. Если будут выявлены нарушения правил пожарной безопасности, виновных привлекут к административной ответственности.
«С наступлением пожароопасного периода категорически запрещено поджигать сухую траву. Собственники земельных участков обязаны убирать сухой мусор и растительность, а не жечь их. Земли, граничащие с лесными массивами на расстоянии 10 м, должны быть очищены от порубочных остатков, сухой травы, оборудованы минерализованными полосами или противопожарными барьерами», – отметили в пресс-службе.
Там напомнили, что за несоблюдение противопожарных требований предусмотрены штрафы: для граждан – от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц – до 30 тыс., для юрлиц – до 400 тыс. рублей. Если же на территории Московской области вводится особый противопожарный режим, то санкции за нарушения увеличиваются вдвое.

Местные власти призвали соблюдать меры предосторожности и не допускать возгораний сухой растительности. Жителям также напомнили единый номер службы спасения – 112.


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#пожарная безопасность
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#природные пожары
#подмосковье
#московская область
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Сезон летних веранд в кафе и ресторанах Московской области начнётся 1 апреля
27 марта 2025, 20:27

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сезон летних веранд в Подмосковье стартует 1 апреля, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных. Уже с 15 марта собственники стационарных предприятий общественного питания могут начать монтировать веранды, а с начала апреля при хорошей погоде – обслуживать первых посетителей.
«Веранды становятся визитной карточкой заведений общепита в тёплое время года. Для размещения сезонного кафе в Подмосковье на земельных участках, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, предпринимателям нужно подать заявление, а затем заключить договор. Сделать это можно на региональном портале госуслуг. В этом сезоне заключено уже более 150 договоров, и приём заявлений продолжается», – уточнил Двойных.
Как отметили в подмосковном Минсельхозпроде, преимущество услуги – возможность заключить договор в день подачи заявки. Договор размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общепита подписывается дистанционно электронной цифровой подписью.

В министерстве напомнили, что с 1 сентября вступает в силу закон, согласно которому продажа алкогольных напитков в сезонных залах Подмосковья возможна только если предприниматель получит разрешающий документ. Он подтверждает соответствие летних веранд требованиям к обустройству. Сезонные залы должны примыкать к стационарному объекту общепита, не размещаться на прилегающих к многоквартирным домам дворам, отвечать правилам благоустройства. Вход должен находиться в границах территорий, где не запрещена продажа алкоголя.

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Глава Комлесхоза Агулов доложил о готовности Подмосковья к пожароопасному сезону
27 марта 2025, 20:02

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Московская область готова к пожароопасному сезону. Об этом председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Евгений Агулов доложил депутатам Мособлдумы на Часе правительства.
«В 2025 году из-за малоснежной и аномально тёплой зимы пожароопасный сезон в Подмосковье открыт раньше обычного. Средние многолетние параметры пожарной опасности в лесах в этом сезоне повышены. Риск возникновения возгораний очень высок. Только за неделю региональные лесопожарные формирования ликвидировали восемь лесных пожаров на общей площади 5,14 га», – отметил Агулов.
Как уточнили в пресс-службе подмосковного Комлесхоза, в зоне ответственности ведомства находятся земли лесного фонда площадью около 2 млн. га. Стабильную обстановку на них обеспечивают 28 лесопожарных станций.

За ситуацией в лесах региона следит четырёхуровневая система мониторинга: проводится космический, авиа-, наземный и видеомониторинг. Для этого задействованы 134 видеокомплекса, которые охватывают всю территорию лесного фонда.
«Обеспечена стопроцентная готовность группировки лесных пожарных и лесопожарной техники. Сформирован резерв техники от Мосавтодора, городских и муниципальных округов из более чем 430 единиц автотехники. Под постоянным контролем – 250 тыс. га торфяных участков. На них постоянно ведут мониторинг и регулируют уровень воды», – добавили в Комлесхозе.
Для снижения рисков воспламенения из-за валежника, сухостоя и бурелома объём санитарно-оздоровительных мероприятий в этом году увеличат с 5 тыс. га до 8 тыс. га. Для очистки и оздоровления леса разрабатывается программа лесохозяйственных мероприятий, которая предусматривает не только санитарные рубки, но и рубки для ухода за лесом.

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#московская область
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#депутаты
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Индексация социальной пенсии коснётся порядка 124 тыс. жителей Подмосковья
27 марта 2025, 19:44

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Ближайшая индексация социальных пенсий затронет около 124 тыс. жителей Подмосковья. Об этом сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
Как напомнили в Минсоцразвития региона, 1 апреля в России социальные пенсии проиндексируют на 14,75%. Их средний размер после повышения составит 15 456 рублей в месяц,

Получатели социальных пенсий – граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Эти выплаты получают также люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца.
«Повышение социальных пенсий затронет почти 124 тыс. подмосковных жителей. Из них более 30 тыс. пенсионеров получают региональную доплату. При этом индексация пройдет автоматически – обращаться с заявлением не нужно», – сказал Кирюхин.
Если социальная пенсия у пенсионера ниже прожиточного минимума в Московской области, ему выплачивают региональную социальную доплата, которая увеличивает доход пенсионера до этого уровня. В этом году прожиточный минимум пенсионера в регионе составляет 16 600 рублей.

В министерстве отметили, что региональная социальная доплата устанавливается к пенсии без учёта индексации текущего года. Поэтому общая сумма материального обеспечения в этом году будет выше, чем в предыдущем.

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#индексация
#андрей кирюхин
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Детсад на 225 мест в Раменском планируют ввести в эксплуатацию к 1 сентября
27 марта 2025, 19:02

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проверил ход строительства детского сада на 225 мест на ул. Молодёжной. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Сейчас на объекте завершают монтаж вентилируемого фасада и его утепление. В ближайшее время подрядчик приступит к установке окон и облицовке фасада плиткой. Здание будет состоять из двух блоков, отличающихся цветовым оформлением. Внутри помещений уже начались штукатурные работы. Ведётся прокладка инженерных коммуникаций – системы отопления, вентиляции и электроснабжения», – рассказали в администрации.
Дизайн интерьеров разработан в формате «Умка» и утверждён заказчиком.

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

В середине апреля на территории детсада планируют начать благоустройство. Там смонтируют теневые навесы, обустроят игровые и спортивные площадки, зоны отдыха.

На стройплощадке заняты около 80 рабочих и три единицы техники. Как отметили в администрации, подрядная организация работает с опережением графика, чтобы ввести объект в эксплуатацию к началу нового учебного года.

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#московская область
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