«Заречье-Одинцово» установило исторический рекорд в Суперкубке России

22 декабря 2025, 18:31

Видео: пресс-служба Минспорта МО

Волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» завоевали серебро Суперкубка России. Для подмосковной команды это историческое достижение, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Клуб впервые выступил в финале этих соревнований, а также обыграл в полуфинале победителя турнира 2019 года калининградский «Локомотив».



В решающем матче девушки из Одинцова померялись силами с трёхкратным чемпионом турнира – казанским клубом «Динамо-Ак Барс». Это первый пятисетовый финал в истории турнира.



«Для нас результаты Суперкубка России в Калининграде – это победа. По игре мы показали настоящий профессиональный волейбол. Доказали, что у «Динамо-Ак Барса» можно выигрывать, нам чуть-чуть для этого не хватило сил. Уверен, что игры в Калининграде – и с «Локомотивом», и с «Динамо-Ак Барс» – прибавили нам и сыгранности, и новых болельщиков не только из Подмосковья, но и со всей страны», – сказал председатель наблюдательного совета женского волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Сергей Колунов.