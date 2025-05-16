Губернатор Воробьёв: 140 школ в этом году открыли инженерные классы

Фото: t.me/vorobiev_live
Дети из подмосковных инженерных классов представляют на выставке «Робостанция» на ВДНХ роботов и автоматизированные системы, которые помогут улучшить жизнь. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Фото: t.me/vorobiev_live
Фото: t.me/vorobiev_live
Воробьёв пообещал, что лучшие проекты получат поддержку экспертов «Робостанции» для дальнейшей доработки и внедрения.
Выставка работает с 16 по 19 мая с 11:00 до 20:00 в павильоне «Робостанция» на ВДНХ.
Фото: t.me/vorobiev_live
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«На таких площадках мы видим результаты нашей работы по развитию инженерного образования в регионе. В этом году мы открыли специализированные классы в 140 школах Московской области. Более 3 тыс. ребят углубленно изучают математику, физику, робототехнику и программирование», – написал Воробьёв в своём ТГ-канале.По словам губернатора, в 20 школах региона установили современное оборудование для изучения беспилотников. В сельских школах работают центры «Точка роста», где ученики осваивают конструирование и робототехнику. А в «Кванториумах» и «IT-кубах» ребята занимаются электроникой, программированием, создают собственные проекты.
Фото: t.me/vorobiev_live
Воробьёв пообещал, что лучшие проекты получат поддержку экспертов «Робостанции» для дальнейшей доработки и внедрения.
Выставка работает с 16 по 19 мая с 11:00 до 20:00 в павильоне «Робостанция» на ВДНХ.
Фото: t.me/vorobiev_live
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Лора Луганская