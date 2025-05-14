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Воробьёв и Цивилёва вручили бойцам СВО машины и рассказали о мерах поддержки

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и статс-секретарь –замминистра обороны Анна Цивилёва встретились с участниками спецоперации и вручили им ключи от автомобилей с ручным управлением.
Бойцы и командиры сражались на самых ответственных и опасных участках в зоне проведения СВО. В ходе выполнения боевых задач они получили тяжелейшие ранения. Однако многие продолжают службу, планируют заняться спортом или учебой.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Воробьёв и Цивилёва обсудили с героями и их семьями дальнейшую помощь. Как рассказал глава региона, в Подмосковье действует 29 региональной мер поддержки и пять федеральных. Это выплаты и льготы, реабилитация, поиск работы, забота о детях, протезирование и многие другое.
«Все присутствующие здесь – бойцы легендарных подразделений, которые героически проявили себя. Хотим поблагодарить президента за то, что в своё время был создан Фонд «Защитники Отечества». Мы часто встречаемся с ребятами, их семьями. В числе вопросов – реабилитация после ранений. У нас есть Центр им. Мещерякова, где могут восстанавливаться бойцы с тяжёлыми травмами, Центр «Ясенки». Сегодня здесь и те, кто уже прошёл такую реабилитацию», – сказал Воробьёв.
Ещё один важный вопрос, по его словам, – что делать в случае ранения или если контракт закончился, как реализовать себя.
«Мы видим, что и наш проект «Герои Подмосковья», и федеральный – «Время Героев» – востребованы и важны. Следующая тема – дети. Каждый военнослужащий заботится о семье, близких. Мы понимаем, что внимания много не бывает. И здесь фонд делает всё, чтобы максимально дать ответы на эти вопросы», – отметил губернатор.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Автомобили с ручным управлением включены в перечень средств технической реабилитации. С соответствующей инициативой Цивилёва ранее обращалась к Владимиру Путину, и президент поддержал предложение. Участники СВО начали получать такие машины с июня прошлого года. На базе центра «Ясенки» работает автошкола ДОСААФ, где их учат управлять ими.
«Одно из важных направлений помощи ветеранам СВО с тяжёлой инвалидностью – выдача автомобилей с ручным управлением. Фонд поддерживает отечественный автопром, который адаптирует машины под нужды людей, и ДОСААФ, помогающий героям научиться управлять такими машинами. Наша задача – чтобы у ребят была возможность работать, воспитывать детей, заниматься любимыми делами, в том числе спортом, чтобы герои могли жить активной жизнью, Фонд выдаёт им средства реабилитации, протезы, организует реабилитацию, адаптирует квартиры и дома, предоставляет санаторно-курортное лечение», – рассказала Цивилёва.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Разговаривая с бойцами, губернатор рассказал, какую ещё помощь оказывают участникам спецоперации и их семьям. Одна из ключевых задач – создать условия для того, чтобы бойцы проявили себя в мирной жизни. Совместно с фондом в регионе создана команда «Защитники Отечества». Она уже участвовала в летнем и зимнем кубках. Подмосковная команда по следж-хоккею «Гвардия» в составе 12 героев СВО стала чемпионом.
«У ребят очень большой запрос на спорт. Вместе с паралимпийским комитетом мы разработали программу – это и слэдж-хоккей, и волейбол, и другие виды спорта. Понимаем, насколько важно адаптировать инфраструктуру под занятия спортом, поэтому будем стараться решить все эти вопросы, находить тренеров», – пообещал губернатор.
А. Воробьёв и А. Цивилёва (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Среди тех, кто получил автомобиль, – кавалер ордена Мужества Сергей Чернов. В спецоперации он участвовал с самого начала, служил в артиллерийской бригаде. Получил минно-взрывное ранение. После длительной реабилитации и протезирования решил продолжить службу. Сейчас работает в военном комиссариате в Коломне.
«Мы вели подготовку к стрельбе, и в этот момент противник открыл по нам огонь. Я получил серьёзное ранение, боевые товарищи вынесли меня, доставили в полевой госпиталь. Сейчас продолжаю реабилитацию, в чем мне поможет автомобиль. До этого приходилось просить друзей и родственников съездить куда-то, а сейчас все заботы будут на моих плечах. Планирую также заняться фехтованием. Кроме того, я участник образовательной программы «Герои Подмосковья». Хочу пройти полное обучение», – поделился планами Сергей.

Николай Николаев отправился на СВО добровольцем. Служил в военной разведке на одном из самых горячих направлений, получил тяжёлые ранения.
«Мы отражали атаку наёмников. Весь взвод стоял до последнего, никто не ушёл с позиции. Нам удалось удержать пост до подхода основных сил. Во время налета БПЛА я лишился ног, получил травмы плеча и головы. После протезирования и реабилитации было тяжело возвращаться к гражданской жизни. Но меня поддержали Московская область, Фонд «Защитники Отечества». Помогли переселиться с пятого на первый этаж. На днях выдали ключи от двухкомнатной квартиры в Дмитрове. Волонтеры ухаживали, как за родным. И, конечно же, поддержали близкие. У меня многодетная семья, скоро ожидаем пятого ребёнка. Так что автомобиль нам как нельзя кстати», – сказал Николаев.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В завершение встречи Воробьёв рассказал, что Московская область вошла в число пилотных регионов, где внедряется новая Цифровая платформа для поддержки ветеранов СВО и членов семей. Когда она заработает на полную мощность, можно будет делать максимум в проактивном режиме. Это коснется и федерального, и регионального уровней.

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#автомобили
Чулпан Хаматова рассказала, как сводит дыхание из-за сильной тоски по Москве
Чулпан Хаматова отказалась возвращаться в Москву после поддержки ВСУ
14 мая 2025, 17:35

Чулпан Хаматова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Чулпан Хаматова, покинувшая Россию после начала спецоперации, рассказала, как сильно соскучилась по Москве. В аэропорту у нее перехватило дыхание при виде табло с рейсом до российской столицы. Неожиданное заявление она сделала в интервью для проекта «Георгий За Кадром».
«Казалось, что уже все пройдено, но нет. Достаточно увидеть слово "Москва" — и сводит дыхание», — призналась актриса.
Она также добавила, что технически могла бы купить билет и прилететь, но посчитала это рискованным шагом. Она бы вернулась в Россию, если бы у нее не было троих детей.

После переезда в Латвию артистка неоднократно высказывалась в поддержку ВСУ. А в июне прошлого года потеряла работу в Новом Рижском театре.

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#спецоперация
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«Стал нацистом»: В ГД назвали причину нелюбви Зеленского к русским
Депутат Журавлев: Зеленский стал нацистом из-за унижений на корпоративах в РФ
14 мая 2025, 17:28

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский ненавидит русских из-за былых унижений на корпоративах. Так считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, депутат Алексей Журавлев.
«Для Зеленского с каждым, кто хоть немного симпатизирует России, происходит что-то не то. Удивительно, как из советского мальчишки, выросшего в Кривом Роге, где русских абсолютное большинство, и до 40 лет вообще не разговаривающего на украинской мове, вырос дистиллированный нацист», — отметил Журавлев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он предположил, что это связано «с унижениями, которым его подвергали на московских корпоративах». Депутат напомнил, что до 2019 года Зеленский хорошо зарабатывал в России на своих выступлениях, однако допустил, что он улыбался русским, а в душе хотел всех убить.

«Так из непризнанного художника Шикльгрубера родился Гитлер, а из плохого актера — Зеленский», — заключил Журавлев.

При этом первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с RТ выразил мнение, что ход переговоров в Стамбуле будет зависеть от того, кого будет слушать Зеленский.

«Будет Зеленский больше слушать американского лидера Дональда Трампа или четвёрку неадекватных политиков (лидеров Франции, Польши, Германии и Великобритании — ред.), от этого будет зависеть само развитие», — пояснил Водолацкий.

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Заявления Макрона могут обозначить поворотный момент в риторике по Украине
14 мая 2025, 16:32

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Франции Эммануэль Макрон за последние сутки сделал сразу два громких заявления, которые могут обозначить поворотный момент в западной риторике по Украине, пишет Pravda.Ru.
«Во-первых, Макрон открыто заявил, что Франция передала Киеву всё, что могла, и дальнейшее увеличение военной помощи невозможно. Во-вторых — и, возможно, более важно — он отметил, что даже в Киеве начинают осознавать невозможность возвращения всех утраченных территорий», — говорится в статье.

Автор считает, что подобные заявления Макрона звучат как сигнал трезвого пересмотра ожиданий. Кроме того, европейские страны постепенно начинают отходить от абсолютной поддержки Украины к осторожному, выверенному прагматизму.

По данным издания, страны Европы начали ощущать пределы своих возможностей и начали всё чаще говорить о том, что конфликт необходимо урегулировать с помощью дипломатии. Отмечается, что Европа не сможет без поддержки США действовать в формате войны на истощение.

Тем временем доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков в беседе с «Известиями» заявил, что именно США могли потребовать от Макрона изменения риторики.

«США могут требовать от Макрона, чтобы он преподносил суждения, которые будут вести к мирному решению украинского кризиса и не будут сильно контрастировать с теми усилиями, которые предпринимает администрация президента США Дональда Трампа», — сказал Коньков.

Он подчеркнул, что прежняя риторика Макрона не соответствовала реальности. Теперь же от него требуется только одно — не мешать, — уверен эксперт.

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Глава МИД Франции дерзко высказался о России
Глава МИД Франции Барро: перекрытие доходов схватит Россию за горло
14 мая 2025, 16:00

Фото: istockphoto/SimonLukas

США с Евросоюзом должны задушить российскую экономику санкциями, заявил глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро. Дипломата цитирует агентство Reuters.
«Перекрытие источников доходов «схватит» Россию за горло», — прокомментировал Барро, говоря об американском санкционном проекте.
Перед этим стало известно, что в Евросоюзе согласовали 17-й по счету пакет антироссийских санкций. Уточнялось, что он будет утвержден 20 мая. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, в пакет войдут новые рестрикции. По заявлениям источников, он будет одним из самых слабых.

Коллективный запад пытается давить на Россию на протяжении нескольких лет. Российские власти отмечали, что своими действиями западные страны наносят ущерб мировой экономике.

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#франция
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#сво
#мид
#новости
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Правозащитники обсуждают в Екатеринбурге реабилитацию участников боевых действий
14 мая 2025, 12:59

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская принимает участие во Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного Московской области.
Совет проходит в Екатеринбурге 13 и 14 мая. Он посвящён соблюдению и защите прав участников и ветеранов боевых действий. Темы сегодняшнего заседания касаются медицинской помощи и реабилитации.
«Качественная медицинская помощь и реабилитация участников боевых действий имеет огромное значение для их физического и психологического восстановления. Это включает не только лечение физических травм, но и поддержку психического здоровья. Это особенно важно в условиях посттравматического стрессового расстройства», – сказала Фаевская.
Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

В первый день работы участники координационного совета возложили цветы к Вечному огню на Широкореченском военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге. Затем омбудсмены посетили Областной центр реабилитации инвалидов, где узнали о технологиях социальной реабилитации, которые используют в учреждении. После экскурсии обсудили нормативно-правовое обеспечение социальной адаптации участников СВО и их семей.

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К омбудсмену Подмосковья за год поступило более 3 тысяч обращений
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