Воробьёв и Цивилёва вручили бойцам СВО машины и рассказали о мерах поддержки

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и статс-секретарь –замминистра обороны Анна Цивилёва встретились с участниками спецоперации и вручили им ключи от автомобилей с ручным управлением.
Бойцы и командиры сражались на самых ответственных и опасных участках в зоне проведения СВО. В ходе выполнения боевых задач они получили тяжелейшие ранения. Однако многие продолжают службу, планируют заняться спортом или учебой.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Воробьёв и Цивилёва обсудили с героями и их семьями дальнейшую помощь. Как рассказал глава региона, в Подмосковье действует 29 региональной мер поддержки и пять федеральных. Это выплаты и льготы, реабилитация, поиск работы, забота о детях, протезирование и многие другое.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Автомобили с ручным управлением включены в перечень средств технической реабилитации. С соответствующей инициативой Цивилёва ранее обращалась к Владимиру Путину, и президент поддержал предложение. Участники СВО начали получать такие машины с июня прошлого года. На базе центра «Ясенки» работает автошкола ДОСААФ, где их учат управлять ими.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Разговаривая с бойцами, губернатор рассказал, какую ещё помощь оказывают участникам спецоперации и их семьям. Одна из ключевых задач – создать условия для того, чтобы бойцы проявили себя в мирной жизни. Совместно с фондом в регионе создана команда «Защитники Отечества». Она уже участвовала в летнем и зимнем кубках. Подмосковная команда по следж-хоккею «Гвардия» в составе 12 героев СВО стала чемпионом.
Среди тех, кто получил автомобиль, – кавалер ордена Мужества Сергей Чернов. В спецоперации он участвовал с самого начала, служил в артиллерийской бригаде. Получил минно-взрывное ранение. После длительной реабилитации и протезирования решил продолжить службу. Сейчас работает в военном комиссариате в Коломне.
Николай Николаев отправился на СВО добровольцем. Служил в военной разведке на одном из самых горячих направлений, получил тяжёлые ранения.
В завершение встречи Воробьёв рассказал, что Московская область вошла в число пилотных регионов, где внедряется новая Цифровая платформа для поддержки ветеранов СВО и членов семей. Когда она заработает на полную мощность, можно будет делать максимум в проактивном режиме. Это коснется и федерального, и регионального уровней.
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Воробьёв и Цивилёва обсудили с героями и их семьями дальнейшую помощь. Как рассказал глава региона, в Подмосковье действует 29 региональной мер поддержки и пять федеральных. Это выплаты и льготы, реабилитация, поиск работы, забота о детях, протезирование и многие другое.
«Все присутствующие здесь – бойцы легендарных подразделений, которые героически проявили себя. Хотим поблагодарить президента за то, что в своё время был создан Фонд «Защитники Отечества». Мы часто встречаемся с ребятами, их семьями. В числе вопросов – реабилитация после ранений. У нас есть Центр им. Мещерякова, где могут восстанавливаться бойцы с тяжёлыми травмами, Центр «Ясенки». Сегодня здесь и те, кто уже прошёл такую реабилитацию», – сказал Воробьёв.Ещё один важный вопрос, по его словам, – что делать в случае ранения или если контракт закончился, как реализовать себя.
«Мы видим, что и наш проект «Герои Подмосковья», и федеральный – «Время Героев» – востребованы и важны. Следующая тема – дети. Каждый военнослужащий заботится о семье, близких. Мы понимаем, что внимания много не бывает. И здесь фонд делает всё, чтобы максимально дать ответы на эти вопросы», – отметил губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Автомобили с ручным управлением включены в перечень средств технической реабилитации. С соответствующей инициативой Цивилёва ранее обращалась к Владимиру Путину, и президент поддержал предложение. Участники СВО начали получать такие машины с июня прошлого года. На базе центра «Ясенки» работает автошкола ДОСААФ, где их учат управлять ими.
«Одно из важных направлений помощи ветеранам СВО с тяжёлой инвалидностью – выдача автомобилей с ручным управлением. Фонд поддерживает отечественный автопром, который адаптирует машины под нужды людей, и ДОСААФ, помогающий героям научиться управлять такими машинами. Наша задача – чтобы у ребят была возможность работать, воспитывать детей, заниматься любимыми делами, в том числе спортом, чтобы герои могли жить активной жизнью, Фонд выдаёт им средства реабилитации, протезы, организует реабилитацию, адаптирует квартиры и дома, предоставляет санаторно-курортное лечение», – рассказала Цивилёва.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Разговаривая с бойцами, губернатор рассказал, какую ещё помощь оказывают участникам спецоперации и их семьям. Одна из ключевых задач – создать условия для того, чтобы бойцы проявили себя в мирной жизни. Совместно с фондом в регионе создана команда «Защитники Отечества». Она уже участвовала в летнем и зимнем кубках. Подмосковная команда по следж-хоккею «Гвардия» в составе 12 героев СВО стала чемпионом.
«У ребят очень большой запрос на спорт. Вместе с паралимпийским комитетом мы разработали программу – это и слэдж-хоккей, и волейбол, и другие виды спорта. Понимаем, насколько важно адаптировать инфраструктуру под занятия спортом, поэтому будем стараться решить все эти вопросы, находить тренеров», – пообещал губернатор.А. Воробьёв и А. Цивилёва (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Среди тех, кто получил автомобиль, – кавалер ордена Мужества Сергей Чернов. В спецоперации он участвовал с самого начала, служил в артиллерийской бригаде. Получил минно-взрывное ранение. После длительной реабилитации и протезирования решил продолжить службу. Сейчас работает в военном комиссариате в Коломне.
«Мы вели подготовку к стрельбе, и в этот момент противник открыл по нам огонь. Я получил серьёзное ранение, боевые товарищи вынесли меня, доставили в полевой госпиталь. Сейчас продолжаю реабилитацию, в чем мне поможет автомобиль. До этого приходилось просить друзей и родственников съездить куда-то, а сейчас все заботы будут на моих плечах. Планирую также заняться фехтованием. Кроме того, я участник образовательной программы «Герои Подмосковья». Хочу пройти полное обучение», – поделился планами Сергей.
Николай Николаев отправился на СВО добровольцем. Служил в военной разведке на одном из самых горячих направлений, получил тяжёлые ранения.
«Мы отражали атаку наёмников. Весь взвод стоял до последнего, никто не ушёл с позиции. Нам удалось удержать пост до подхода основных сил. Во время налета БПЛА я лишился ног, получил травмы плеча и головы. После протезирования и реабилитации было тяжело возвращаться к гражданской жизни. Но меня поддержали Московская область, Фонд «Защитники Отечества». Помогли переселиться с пятого на первый этаж. На днях выдали ключи от двухкомнатной квартиры в Дмитрове. Волонтеры ухаживали, как за родным. И, конечно же, поддержали близкие. У меня многодетная семья, скоро ожидаем пятого ребёнка. Так что автомобиль нам как нельзя кстати», – сказал Николаев.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В завершение встречи Воробьёв рассказал, что Московская область вошла в число пилотных регионов, где внедряется новая Цифровая платформа для поддержки ветеранов СВО и членов семей. Когда она заработает на полную мощность, можно будет делать максимум в проактивном режиме. Это коснется и федерального, и регионального уровней.
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Лора Луганская