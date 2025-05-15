Воробьёв объявил об открытии в Подмосковье Центра математического образования

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В Истре на базе областного технолицея им. В.И. Долгих открылся Центр математического образования. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мы хотим сделать математику доступной и интересной для каждого школьника, поэтому новый проект охватит все школы Подмосковья. С 1 сентября в каждой школе откроем математические классы, где ребята будут углублённо изучать предмет под руководством сертифицированных педагогов. Организуем для школьников олимпиады, турниры, внеурочные активности», – написал глава региона в своём ТГ-канале.Он добавил, что в самом центре будет создана площадка для школьных кружков, лекториев, диагностических работ и профориентации.
Особое внимание, по словам Воробьёва, уделят учителям. Для них будут проводить еженедельные вебинары, очные семинары, педагогические клубы, развивать программы наставничества и открывать курсы повышения квалификации.
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