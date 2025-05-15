Губернатора Воробьёва наградили за вклад в цифровизацию городского хозяйства

Фото: пресс-служба правительства МО/Евгений Пронин
Итоги III Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город» подвели в России, Подмосковье удостоилось четырёх наград, а губернатор Московской области Андрей Воробьёв получил специальную премию, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«Андрей Воробьёв удостоен специальной премии «За вклад в цифровизацию городского хозяйства». Кроме того, подмосковный сервис «ВсеСети» был признан лучшим в стране в номинации «Коммунальная инфраструктура», сервис «Библиотеки Подмосковья» занял втрое место в номинации «Культурный город», муниципальный Центр управления округа Жуковский стал вторым в номинации «Чистый город», а областная автоматизированная система передачи показаний общедомовых счётчиков вошла в тройку лидеров в номинации «Энергичный город», — говорится в сообщении.Кроме того, особую отметку заслужил портал «Стань мамой в Подмосковье», представляющий регион в номинации «Заботливый город».
Фото: пресс-служба правительства МО/Евгений Пронин
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