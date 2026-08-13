Строительство корпуса лицея в Ликино-Дулёве завершат в будущем году
Пристройку к лицею, рассчитанную на 550 учеников, возводят в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского округа. Ход строительства проверили губернатор Московской области Андрей Воробьев и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
В настоящее время готовность объекта составляет пять процентов. Сдать пристройку в эксплуатацию должны к 1 сентября 2027 года.
«Открытие пристройки позволит убрать вторую смену. После уроков ребята смогут заниматься спортом и творчеством. Здесь очень инициативные руководители, учителя, поэтому уверен: в новых стенах детям будет чем заняться», — отметил Воробьёв.
Ликино-Дулевский лицей — одно ведущих образовательных учреждений округа. В этом году он вошел в топ-80 школ Московской области по результатам, достигнутым на Всероссийской олимпиаде школьников.
«Иногда вместо ремонта старого здания целесообразнее построить новое. Тем более что в данном случае уже есть инфраструктура действующего корпуса, которая соответствует всем стандартам и рассчитана на гораздо большее число учеников: это и стадион, и игровые площадки. Проложены все инженерные коммуникации», — сказал Панин.Новый корпус представляет из себя трёхэтажное здание площадью свыше шести с половиной тысяч квадратных метров. Там разместят блок начальной школы на 400 мест и кабинеты для 150 учеников средних и старших классов.
Сейчас в Орехово-Зуевском округе ведётся также капитальный ремонт четырёх школ: №16 и №20 в Орехово-Зуеве, №1 в Дрезне и №10 в деревне Кабаново. Работы завершат до начала учебного года.