Строительство корпуса лицея в Ликино-Дулёве завершат в будущем году

13 августа 2026, 12:30

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Пристройку к лицею, рассчитанную на 550 учеников, возводят в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского округа. Ход строительства проверили губернатор Московской области Андрей Воробьев и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





В настоящее время готовность объекта составляет пять процентов. Сдать пристройку в эксплуатацию должны к 1 сентября 2027 года.





«Открытие пристройки позволит убрать вторую смену. После уроков ребята смогут заниматься спортом и творчеством. Здесь очень инициативные руководители, учителя, поэтому уверен: в новых стенах детям будет чем заняться», — отметил Воробьёв.

По центру слева направо: глава Минстройкомплекса МО Александр Туровский, Андрей Воробьёв и Геннадий Панин. Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

«Иногда вместо ремонта старого здания целесообразнее построить новое. Тем более что в данном случае уже есть инфраструктура действующего корпуса, которая соответствует всем стандартам и рассчитана на гораздо большее число учеников: это и стадион, и игровые площадки. Проложены все инженерные коммуникации», — сказал Панин.