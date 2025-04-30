Губернатор Воробьёв и глава МЧС Куренков поздравили сотрудников пожарной охраны

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
В Химках прошло торжественное мероприятие по случаю Дня пожарной охраны. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава МЧС Александр Куренков вручили награды огнеборцам, которые с риском для жизни ликвидируют бытовые, природные и техногенные возгорания.
Александр Куренков (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Среди тех, кому вручены награды, – старший лейтенант Дмитрий Овсянников. Он участвовал в тушении пожара на пиротехническом предприятии в Сергиевом Посаде. Указом президента награждён медалью «За спасение погибавших».
«Произошёл взрыв пороха. Мы оперативно прибыли на место, начали доставать людей из-под завалов. Хочу отметить действия личного состава дежурных караулов, которые прибывали на пожар из разных подразделений. Они действовали умело и слаженно – тушили огонь, разбирали завалы, вытаскивали пострадавших, передавали их врачам, продолжали поиск тех, кто мог находиться в здании», – рассказал Овсянников.
В числе героев – и капитан Максим Воронков, организовавший эвакуацию людей при пожаре на складах в посёлке Свердловском Лосино-Петровского городского округа. Ему присвоено звание «Заслуженный пожарный Московской области».
Отмечены наградами и спасатели, тушившие пожар и разбиравшие завалы после теракта в «Крокусе». Это капитан Азим Гаплаев, полковник Александр Коврижных, майор Анатолий Балынин.
Андрей Воробьёв и Александр Куренков (Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО)
Губернатор и министр осмотрели в Химках зал оперативной дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях, пожарную часть и технику.
Каждый день на дежурство в Подмосковье заступают около 420 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники. В Подмосковье реализуется региональная программа обновления и совершенствования парка техники МЧС на 2025-2030 годы. Она позволит ежегодно приобретать более 20 единиц техники для подразделений пожарной охраны. Это автолестницы, автоцистерны, автомобили первой помощи и многое другое.
В прошлом году в Подольске на боевое дежурство встал автомобиль-база газодымозащитной службы. Он предназначен для спасательных работ, доставки к месту пожара боевого расчёта, воды, пенообразователя и пожарно-технического оборудования, тушения водой или воздушно-механической пеной. В этом году подобную технику закупят и для «Мособлпожспаса».
Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
На вооружении пожарных и спасателей также современные технологии. В борьбе со стихией помогают беспилотники, которые помогают выявлять природные пожары, отслеживать ледовую обстановку, искать потерявшихся людей. Технологии БПЛА позволяют осуществлять тепловизионную разведку при распространении огня на больших площадях – заглядывать вглубь пожара без риска для сотрудников МЧС, доставлять средства спасения терпящим бедствие, тушить огонь с использованием системы сброса груза. До конца года в Подмосковье планируется закупить ещё 148 FРV-дронов и 12 тяжёлых пожарных дронов.
Для более точного распознавания в регионе внедряют технологии искусственного интеллекта. При мониторинге природных пожаров в подмосковных лесах активно используют данные со 134 видеокамер. В ближайшее время будет дополнительно установлено ещё пять видеокомплексов в самых пожароопасных местах.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Правительство Московской области помогает обновлять материально базу и технику пожарных подразделений. С 2012 года в регионе введено 102 новых пожарных депо. В этом году появятся ещё два – в городских округах Щёлково и Балашиха.
Сегодня на территории Московской области действуют 74 пожарно-спасательных подразделения Федеральной противопожарной службы, 215 подразделений Мособлпожспаса и свыше 60 – частной и добровольной пожарной охраны. Они отвечают более чем за 5,8 тыс. населённых пунктов, где проживают свыше 8 млн человек.
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