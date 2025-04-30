В подмосковном МЧС предупредили о неблагоприятных метеоявлениях

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО
Жителей и гостей Подмосковья предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
«По прогнозу Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 1 по 3 мая на территории Московской области местами ожидаются заморозки. Термометры покажут -6…1°С. Гражданам следует быть внимательнее при нахождении на улице», – отметили в главке.Там пояснили, что гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и астмой стоит воздержаться от выхода на улицу. Пешеходам нужно быть предельно внимательными при переходе улиц. Водителям надлежит снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения. Помимо этого, им следует отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.
В МЧС напомнили, что на скользкой и влажной дороге нельзя резко тормозить. В случае необходимости следует обращаться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112.
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