В школах Подмосковья проведут Всероссийский антитеррористические учения

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Всероссийские антитеррористические учения будут проводиться в школах Московской области 29-30 апреля, тренировка охватит 90% учебных заведений региона и 100% педагогического состава, сообщает пресс-служба подмосковного министерства образования.
«Безопасность наших детей является приоритетной задачей все системы образования Московской области. Учения позволят не только отработать алгоритм действия при возникновении террористической угрозы, но и улучшит осведомлённость учителей и учеников о мерах антитеррористической безопасности», — говорится в сообщении.Участие в учениях примут, помимо сотрудников и учеников, представители силовых структур: полиции, Росгвардии, ФСБ и МЧС. В ходе учений будет проверятся их взаимодействие оперативность реагирования.
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