В школах Подмосковья проведут Всероссийский антитеррористические учения

Свыше 209 тысяч жителей Московской области уже приняли участие во Всероссийском голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства с начала акции 21 апреля, голосование продлится до 12 июня, сообщают пресс-службы подмосковных министерств благоустройства и информации и молодёжной политики.