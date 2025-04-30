Алексей Павлов стал новым руководителем подмосковного главка МЧС

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО
Алексей Павлов назначен Указом президента новым руководителем Главного управления МЧС России по Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Последние шесть лет генерал-майор возглавлял главк ведомства по Тульской области.
Глава МЧС России Александр Куренков представил Павлова личному составу. Он выразил уверенность в том, что профессионализм, личные качества и опыт службы помогут новому начальнику справиться с возложенными задачами.
Александр Куренков (слева) (Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО)
Он также поздравил коллег с Днём пожарной охраны.
С приветствием к личному составу главка обратился губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО
10 отличившихся сотрудников МЧС Подмосковья были отмечены государственными и ведомственными наградами. Подарком подразделению стал новый автобус.
Куренков познакомился с работой Центра управления в кризисных ситуациях и оценил инфраструктуру одной из подмосковных пожарно-спасательных частей.
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«Президент Владимир Путин и МЧС России доверяют вам очень важное и непростое направление. Московская область – один из крупнейших регионов страны с развитой инфраструктурой, большим количеством промышленных объектов и объектов с массовым пребыванием людей. Объём задач, а главное ответственность за их выполнение, – колоссальные», – отметил Куренков.
Александр Куренков (слева) (Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО)
Он также поздравил коллег с Днём пожарной охраны.
«Этот праздник – символ мужества и самоотверженности, праздник тех, кто выбрал нелёгкую, но благородную профессию. Каждый выезд на пожар – это невероятный риск, испытание всех ваших качеств на прочность. И вы всяки раз с честью проходите этот нелёгкий экзамен», – сказал министр.Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО)
С приветствием к личному составу главка обратился губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мы очень дорожим сотрудничеством с нашими спасателями. У нас выстроен чёткий алгоритм взаимодействия, будь то наводнения, пожары, катастрофы или чрезвычайные ситуации. В Подмосковье работает большая команда МЧС – порядка 4 тыс. сотрудников, а также служба Мособлпожспаса, которая насчитывает более 6 тыс. человек. Хочу поздравить сотрудников пожарной охраны с профессиональным праздником, поблагодарить за достойную и благородную службу», – заявил губернатор.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО
10 отличившихся сотрудников МЧС Подмосковья были отмечены государственными и ведомственными наградами. Подарком подразделению стал новый автобус.
Куренков познакомился с работой Центра управления в кризисных ситуациях и оценил инфраструктуру одной из подмосковных пожарно-спасательных частей.
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Лора Луганская