Губернатор Воробьёв и посол Белоруссии запустили в Воскресенске кабельный завод

Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с чрезвычайным и полномочным послом Белорусии в России Александром Рогожником запустили кабельный завод в Воскресенске. Реализацию этого инвестпроекта в регионе губернатор обсуждал с президентом Александром Лукашенко в Минске ещё в декабре 2023 года.
Завод компании «Белтелекабель» сможет выпускать более 30 тыс. км оптоволокна и кабеля связи в год. Эта продукция востребована в жилищном строительстве, создании транспортной инфраструктуры и других сферах.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Белорусская компания входит в топ-3 крупнейших в СНГ производителей волоконно-оптического и сигнально-блокировочного кабеля. Продукцию используют ведущие отечественные операторы связи, РЖД и Московское метро. Белорусский кабель российского производства будут экспортировать во все страны СНГ.
Этот совместный проект – не последний. Белорусская сторона обсуждала с губернатором строительство в Подмосковье завода сухих смесей, крупного центра по производству коммунальных машин для нужд Московской области и Москвы.
Почти 80% используемого компанией сырья производится в России, в том числе в Подмосковье. В перспективе «Белтелекабель» планирует полностью перейти на отечественные материалы.
Андрей Воробьёв (в центре): (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
На предприятии создадут порядка 150 рабочих мест. Компания договорилась с Воскресенским колледжем о подготовке квалифицированных кадров для нового завода.
Белоруссия входит в топ-3 главных зарубежных партнёров Московской области и занимает второе место по общему объёму товарооборота, второе место по экспорту и по импорту.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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«Мы дружим с белорусами. Вы знаете, что очень теплые отношения у наших президентов. Мы обсуждали реализацию общих проектов с Александром Григорьевичем Лукашенко, с правительством республики. Это важное предприятие появилось в том числе благодаря нашим льготным программам по оборудованию, предоставлению земли. Его продукция востребована у всех ведущих компаний, которые занимаются строительством», – сказал губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Белорусская компания входит в топ-3 крупнейших в СНГ производителей волоконно-оптического и сигнально-блокировочного кабеля. Продукцию используют ведущие отечественные операторы связи, РЖД и Московское метро. Белорусский кабель российского производства будут экспортировать во все страны СНГ.
«Реализация такого замечательного проекта – подтверждение того, что в технологическом смысле мы становимся сильнее. И, несмотря на уход иностранных компаний, мы двигаемся вперёд, создаем рабочие места. Очень рад, что запускаем предприятие именно в Московской области. Это один из трёх заводов в СНГ, которые обеспечивают кабельной продукцией все базовые станции связи, всё телекоммуникационное оборудование. И мы стали еще более импортонезависимыми, потому что раньше эта продукция закупалась за рубежом», – отметил Рогожник.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Этот совместный проект – не последний. Белорусская сторона обсуждала с губернатором строительство в Подмосковье завода сухих смесей, крупного центра по производству коммунальных машин для нужд Московской области и Москвы.
Почти 80% используемого компанией сырья производится в России, в том числе в Подмосковье. В перспективе «Белтелекабель» планирует полностью перейти на отечественные материалы.
Андрей Воробьёв (в центре): (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
На предприятии создадут порядка 150 рабочих мест. Компания договорилась с Воскресенским колледжем о подготовке квалифицированных кадров для нового завода.
«От Подмосковья мы получили без торгов 6,5 га земли. А Фонд развития промышленности региона выделил нам порядка 150 млн рублей на закупку оборудования в Китае. Наша продукция очень востребована на территории России и в странах СНГ. Сейчас прорабатываем вопрос поставки кабеля собственного производства в Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, – рассказал директор ООО «Белтелекабель» Олег Иганов.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Белоруссия входит в топ-3 главных зарубежных партнёров Московской области и занимает второе место по общему объёму товарооборота, второе место по экспорту и по импорту.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Лора Луганская