В Раменском городском парке прошла акция, приуроченная к 80-летию Победы

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
В Раменском городском парке 6 мая высадили 10 деревьев, символизирующих память и единство поколений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне глава округа Эдуард Малышев вместе с местным отделением Всероссийской организации родителей детей-инвалидов организовал посадку сосен.
Акция в Раменском сплотила детей, нуждающихся во внимании и заботе. Этот небольшой, но значительный вклад в процветание округа, и прекрасный день, проведённый в парке, надолго останутся в памяти детей и их родителей.
Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Читайте также:
День Победы в подольском парке Талалихина отметят военной выставкой и концертом
Ещё девять поселений Подмосковья стали «Населёнными пунктами воинской доблести»
Выплаты к 80-летию Победы получили 17 тыс. подмосковных ветеранов
Акция в Раменском сплотила детей, нуждающихся во внимании и заботе. Этот небольшой, но значительный вклад в процветание округа, и прекрасный день, проведённый в парке, надолго останутся в памяти детей и их родителей.
Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Читайте также:
День Победы в подольском парке Талалихина отметят военной выставкой и концертом
Ещё девять поселений Подмосковья стали «Населёнными пунктами воинской доблести»
Выплаты к 80-летию Победы получили 17 тыс. подмосковных ветеранов
Анастасия Чинкова