Воробьёв приветствовал педиатров 40 регионов и 11 стран на съезде в Подмосковье
Представители 40 регионов и 11 зарубежных стран собрались в Подмосковье на VI Съезд детских врачей «Педиатрия как искусство». Об этом, выступая на мероприятии, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Очень рад видеть всех тех, кто работает в нашем любимом Подмосковье, нашей любимой стране, наших гостей. Мы очень дорожим партнёрством, стараемся узнать всё передовое, что происходит в мире. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой можно наблюдать и дистанционно. Хочу поблагодарить всех, кто нашёл время, возможность и желание приехать к нам обсудить очень чувствительную, очень важную тему – тему детства, педиатрии», – сказал губернатор.По словам главы региона, в Подмосковье построили много перинатальных центров, и каждый из них имеет свою специализацию.
«Вы знаете, что президентская программа позволила радикально уменьшить младенческую смертность. И сегодня здесь присутствуют наши главные врачи перинатальных центров. Вам огромное спасибо. Каждый перинатальный центр у нас в Подмосковье имеет специализацию. Это очень сложная история – найти что-то особенное, что у тебя получается лучше, чем у других. Рассчитываем, что подобные встречи помогут вам найти новые подходы», – отметил Воробьёв.Он приветствовал команду главврача Детского центра им. Рошаля Татьяны Шаповаленко и напомнил, что создание этого госпиталя поддержал президент. В нём работает самое современное оборудование, делается более 60 операций в день. Губернатор подчеркнул и важность международного сотрудничества медработников.
«Конечно, очень важно, что вы на своей площадке проводите международные конференции. Как бы ни была сложна жизнь, никто не отвернулся – ни Израиль, ни Италия, ни Швейцария, ни Америка, ни Китай, ни Корея. И задача наших врачей в том числе – отправлять туда, чтобы узнавать всё самое умное, самое передовое. Для чего? Для того, чтобы оказывать эффективную помощь», – подчеркнул губернатор.Он поблагодарил всех участников съезда и пожелал, чтобы на этом форуме прозвучали самые интересные и передовые идеи.
«Нам точно есть о чём поговорить. Такое мероприятие проводится не ради какого-то торжественного церемониала, а чтобы узнать что-то новое, и это новое применить у себя дома – в поликлинике или стационаре, в научном центре. Мы вас очень любим, дорожим в вашем лице очень каждым педиатром, ведь это самая сложная работа. В научном центре – тоже сложная работа, потому что и там, и там на кону жизнь», – заключил глава региона.VI Съезд детских врачей «Педиатрия как искусство» проходит с 3 по 5 сентября в Красногорске. Он организован Минздравом Подмосковья и НИКИ детства. Мероприятие началось с очной части в Доме правительства Московской области. А 5 сентября работа секций продолжится в онлайн-формате.
На съезде будут обсуждать вопросы питания детей, выхаживания новорождённых, лечения респираторных заболеваний, интеграции цифровых технологий в педиатрию и многое другое.