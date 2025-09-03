Воробьёв приветствовал педиатров 40 регионов и 11 стран на съезде в Подмосковье

03 сентября 2025, 12:25

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Представители 40 регионов и 11 зарубежных стран собрались в Подмосковье на VI Съезд детских врачей «Педиатрия как искусство». Об этом, выступая на мероприятии, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.







«Очень рад видеть всех тех, кто работает в нашем любимом Подмосковье, нашей любимой стране, наших гостей. Мы очень дорожим партнёрством, стараемся узнать всё передовое, что происходит в мире. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой можно наблюдать и дистанционно. Хочу поблагодарить всех, кто нашёл время, возможность и желание приехать к нам обсудить очень чувствительную, очень важную тему – тему детства, педиатрии», – сказал губернатор.

«Вы знаете, что президентская программа позволила радикально уменьшить младенческую смертность. И сегодня здесь присутствуют наши главные врачи перинатальных центров. Вам огромное спасибо. Каждый перинатальный центр у нас в Подмосковье имеет специализацию. Это очень сложная история – найти что-то особенное, что у тебя получается лучше, чем у других. Рассчитываем, что подобные встречи помогут вам найти новые подходы», – отметил Воробьёв.

«Конечно, очень важно, что вы на своей площадке проводите международные конференции. Как бы ни была сложна жизнь, никто не отвернулся – ни Израиль, ни Италия, ни Швейцария, ни Америка, ни Китай, ни Корея. И задача наших врачей в том числе – отправлять туда, чтобы узнавать всё самое умное, самое передовое. Для чего? Для того, чтобы оказывать эффективную помощь», – подчеркнул губернатор.

«Нам точно есть о чём поговорить. Такое мероприятие проводится не ради какого-то торжественного церемониала, а чтобы узнать что-то новое, и это новое применить у себя дома – в поликлинике или стационаре, в научном центре. Мы вас очень любим, дорожим в вашем лице очень каждым педиатром, ведь это самая сложная работа. В научном центре – тоже сложная работа, потому что и там, и там на кону жизнь», – заключил глава региона.