На госпортале Подмосковья за год подключили 56 новых услуг

30 декабря 2025, 10:10

оригинал Фото: istockphoto.com/Chagin

56 новых онлайн-услуг стали доступны пользователям госпортала Московской области в 2025 году, а их общее число достигло 434. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.





Об этом и о других итогах года рассказала глава министерства Надежда Куртяник.





«Функционал областного госпортала в уходящем году заметно расширили — туда добавили 56 новых онлайн-услуг и два новых раздела: «Недвижимость» и «Питомцы». Кроме того, начал функционировать Добробот — цифровой консультант по имущественным и земельным вопросам», — отметила Куртяник.