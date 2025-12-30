На госпортале Подмосковья за год подключили 56 новых услуг
56 новых онлайн-услуг стали доступны пользователям госпортала Московской области в 2025 году, а их общее число достигло 434. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
Об этом и о других итогах года рассказала глава министерства Надежда Куртяник.
«Функционал областного госпортала в уходящем году заметно расширили — туда добавили 56 новых онлайн-услуг и два новых раздела: «Недвижимость» и «Питомцы». Кроме того, начал функционировать Добробот — цифровой консультант по имущественным и земельным вопросам», — отметила Куртяник.Она добавила, что к 315 услугам подключили искусственный интеллект: он успел обработать уже свыше 1,3 млн заявок.
Общее количество пользователей областного портала госуслуг превысило 8,1 млн человек, за год они подали более 20,9 млн обращений.