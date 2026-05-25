В Чехов в этом году обновят около 40 объектов ЖКХ
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал сегодня в муниципальный округ Чехов и проверил, как идут работы по модернизации инфраструктуры ЖКХ на улице Чехова.
В Подмосковье продолжается масштабная программа модернизации. С 2023 года уже обновлено около 600 котельных, блочно-модульных котельных и центральных тепловых пунктов, а также порядка 730 км тепловых сетей. В планах на этот год – почти 300 объектов.
Один из самых больших объёмов работ – в Чехове. Модернизация теплоснабжения затронет около 800 объектов – многоквартирных домов и социальных учреждений.
«Чехов в этом году лидирует по объёму финансирования. Программа затронет теплосети и котельные почти всего города, а также сёл Новый Быт, Дубна, Молоди, Талалихино, деревень Манушкино, Крюково, Венюково и Мещерское. Перемены коснутся большей части округа – свыше 128 000 жителей. Это 674 из 770 многоквартирных домов и 123 социальных объекта из 163. Всего отремонтируем в округе по 11 котельных и ЦТП, свыше 24 километров сетей. По инвестпрограммам модернизируем ещё три котельные», – поделился планами Воробьёв.
По его словам, задача – чтобы все мероприятия шли по графику и без отставаний, чтобы к осени обеспечить жителей стабильным теплом, повысить надёжность теплосистем и улучшить контроль за их работой.
В прошлом году в Чехове реконструировали котельную, построили БМК и провели аварийно-восстановительные работы на 10 источниках теплоснабжения. В этом планируют строительство и ремонт 39 объектов – 11 котельных, 11 ЦТП и 17 участков теплосетей протяжённостью более 24 километров.
Сейчас идёт капремонт тепловых сетей на улицах Чехова, Московской, Полиграфистов, Гагарина, Вокзальной площади в Чехове, а также в деревне Манушкино и других местах.
«Мы капитально ремонтируем сети от котельной №2 – самой большой в округе. Она обеспечивает теплом и горячей водой около 20 000 жителей. Сейчас меняем основную магистраль. Это артерия, от которой теплоноситель расходится по всей центральной части города, поэтому начали с неё. Всего нам предстоит обновить около шести километров сетей. Модернизация будет идти по всему городу. Цель – завершить все сварочные работы на основной трассе к концу сентября. Это позволит запустить тепло к началу отопительного сезона и избежать аварий. После подачи теплоносителя в дома продолжим благоустройство территорий», – рассказал генеральный подрядчик Дмитрий Жебриков.
Всего в Чехове – 51 котельная, 18 ЦТП и более 24 километров теплосетей. Чтобы повысить надёжность теплосистем, на объекты устанавливают датчики. Они позволяют оперативно реагировать на аварийные ситуации и сокращают время на их устранение. Телеметрия установлена уже на 41 котельной и на всех ЦТП, а контроль осуществляет в режиме реального времени Единая диспетчерская служба. Задача – до конца года оснастить датчиками все котельные Чехова.