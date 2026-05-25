В Чехове открыли терминал контейнеров с высокотехнологичным комплексом досмотра

25 мая 2026, 14:14

оригинал А. Воробьёв и С. Чемезов (в центре (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской Андрей Воробьёв и глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов открыли в муниципальном округе Чехов терминал временного хранения порожних контейнеров с высокотехнологичным комплексом для досмотра.





Вместимость терминала площадью 30 гектаров превышает 60 000 единиц. Размещать контейнеры там смогут крупные железнодорожные и логистические перевозчики, экспедиторы и контейнерные компании. Планируется заключить договоры не только с ведущими российскими, но и с китайскими предприятиями.



Контейнеры появляются на площадке только после технологической проверки. Терминал оборудован уникальным инспекционно-досмотровым комплексом «Портал». Это разработка входящих в Ростех компаний «Скантроник Системс» и НПП «Тори». Комплекс работает как мощный промышленный рентген. Контейнер не нужно вскрывать или разгружать. Автомобиль проходит через портал, а оператор видит на рентгенограмме содержимое, определяя опасные предметы и вещества.

«Почти половина логистических комплексов и складов находится на территории Московской области. Это связано с развитой торговлей, распределением экспорта и импорта. Несколько сотен тысяч контейнеров в самых разных локациях были размещены абсолютно бесконтрольно. Поэтому приняли решение ввести стандарты безопасности. Очень важно, чтобы всё, что происходит на территории регионов, нашей страны, было безопасным для людей, особенно сейчас. Перед нами также стояла задача, чтобы этот стандарт обеспечивал цивилизованный бизнес, налоги и новые рабочие места», – пояснил Воробьёв.

«Я хотел поблагодарить всех инженеров, команду, которая занималась этой разработкой. Надеемся, что здесь реализуются планы по расширению бизнеса. Всё мы это приветствуем, потому что и налоги, и всё, что связано с экономикой, имеет большое значение», – добавил губернатор.

«Ростех готов произвести и поставить необходимое количество портальных и мобильных комплексов для оснащения логистических центров Подмосковья и других регионов страны. Технология уже доказала эффективность на практике. Сегодня в России успешно эксплуатируют более 60 таких систем, ещё 24 находятся в производстве. Мы ведём активную работу по интеграции в эту технику искусственного интеллекта. В перспективе ИИ возьмёт на себя функции автоматического обнаружения угроз, включая беспилотники, стрелковое оружие, боеприпасы и оболочные взрывчатые вещества», – рассказал Чемезов.

«Когда мы набирали штат, обратились в совет ветеранов Чехова. Оттуда к нам на работу пришли достойные, инициативные, молодые ребята, прошедшие боевые действия. Сейчас в коллективе шесть ветеранов СВО», –рассказал управляющий терминалом Александр Порядин.