В Чехове открыли терминал контейнеров с высокотехнологичным комплексом досмотра
Губернатор Московской Андрей Воробьёв и глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов открыли в муниципальном округе Чехов терминал временного хранения порожних контейнеров с высокотехнологичным комплексом для досмотра.
Вместимость терминала площадью 30 гектаров превышает 60 000 единиц. Размещать контейнеры там смогут крупные железнодорожные и логистические перевозчики, экспедиторы и контейнерные компании. Планируется заключить договоры не только с ведущими российскими, но и с китайскими предприятиями.
Контейнеры появляются на площадке только после технологической проверки. Терминал оборудован уникальным инспекционно-досмотровым комплексом «Портал». Это разработка входящих в Ростех компаний «Скантроник Системс» и НПП «Тори». Комплекс работает как мощный промышленный рентген. Контейнер не нужно вскрывать или разгружать. Автомобиль проходит через портал, а оператор видит на рентгенограмме содержимое, определяя опасные предметы и вещества.
«Почти половина логистических комплексов и складов находится на территории Московской области. Это связано с развитой торговлей, распределением экспорта и импорта. Несколько сотен тысяч контейнеров в самых разных локациях были размещены абсолютно бесконтрольно. Поэтому приняли решение ввести стандарты безопасности. Очень важно, чтобы всё, что происходит на территории регионов, нашей страны, было безопасным для людей, особенно сейчас. Перед нами также стояла задача, чтобы этот стандарт обеспечивал цивилизованный бизнес, налоги и новые рабочие места», – пояснил Воробьёв.
По его словам, Ростех разработал комплекс, который позволяет чётко понимать, что находится в сотнях тысяч контейнеров на территории Московской области и хранить данные в цифровом виде.
«Я хотел поблагодарить всех инженеров, команду, которая занималась этой разработкой. Надеемся, что здесь реализуются планы по расширению бизнеса. Всё мы это приветствуем, потому что и налоги, и всё, что связано с экономикой, имеет большое значение», – добавил губернатор.Высокотехнологичное оборудование, которым оснащён комплекс для досмотра, обладает особой точностью и глубиной сканирования – до 320 миллиметров по стали, а также высокой пропускной способностью – до 120 машин в час круглосуточно, что минимизирует простои перевозчиков и снижает нагрузку на службу досмотра. Это одно их самых передовых решений в стране.
«Ростех готов произвести и поставить необходимое количество портальных и мобильных комплексов для оснащения логистических центров Подмосковья и других регионов страны. Технология уже доказала эффективность на практике. Сегодня в России успешно эксплуатируют более 60 таких систем, ещё 24 находятся в производстве. Мы ведём активную работу по интеграции в эту технику искусственного интеллекта. В перспективе ИИ возьмёт на себя функции автоматического обнаружения угроз, включая беспилотники, стрелковое оружие, боеприпасы и оболочные взрывчатые вещества», – рассказал Чемезов.При создании инспекционно-досмотрового комплекса в основном использовали отечественные разработки. В планах – оснастить ИДК ещё три объекта в регионе, в том числе компании ООО «Единый оператор».
Сегодня в новом терминале временно хранения порожних контейнеров работают 25 сотрудников. 16 из них заняты непосредственно на терминале
В их числе – участники спецоперации, которых привлекают в приоритетном порядке. Штат рассчитывают увеличить до 40 человек.
«Когда мы набирали штат, обратились в совет ветеранов Чехова. Оттуда к нам на работу пришли достойные, инициативные, молодые ребята, прошедшие боевые действия. Сейчас в коллективе шесть ветеранов СВО», –рассказал управляющий терминалом Александр Порядин.Через Подмосковье ежегодно проходит порядка трёх миллионов контейнеров. Это четверть оборота страны. В регионе работают шесть крупных сухих портов: «Селятино» в Наро-Фоминске, «Белый Раст» в Дмитрове, «Электроугли» в Богородском, «Мультиколд» в Солнечногорске и «Усады» в Домодедове. Через эти площадки идут грузы по семи зарубежным направлениям. Суммарная мощность хранения крупных ТЛЦ Подмосковья – примерно 85 000 контейнеров.
В прошлом году в регионе начали внедрять единый стандарт размещения контейнеров. Они должны находиться на подготовленных площадках с твёрдым покрытием, ограждением и согласованными подъездами, а также с освещением, пожарной защитой, контролем доступа и видеонаблюдением. Один из ключевых элементов стандарта – просвет контейнера.