Воробьев поздравил Патриарха Кирилла с тезоименитством

24 мая 2026, 17:34

оригинал Андрей Воробьев и Патриарх Кирилл (Фото: Max/vorobiev)

В Москве сегодня, в день тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла, прошли торжественные мероприятия. Предстоятель Русской Православной Церкви отмечает память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия — создателей славянской азбуки, основоположников отечественной письменности и культуры.





Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Храме Христа Спасителя поздравил Патриарха с памятной датой. Как отметил глава региона в Макс, Русская Православная Церковь ведет масштабную работу по сохранению традиционных ценностей, развитию межрелигиозного диалога, а также оказывает поддержку людям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.



В нынешних условиях единство, взаимное уважение и духовные ориентиры остаются ключевой опорой российского общества. Чиновник поблагодарил Святейшего Патриарха за мудрость, труды и молитвы, пожелав крепкого здоровья, сил и Божией помощи в служении.



