23 ноября 2026, 11:46

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Свыше 100 тысяч раз жители Московской области воспользовались услугой по согласованию перепланировки помещений в многоквартирных домах на региональном госпортале. Об этом сообщает пресс-служба Мингоусправления Подмосковья.





Особенность услуги заключается в том, что она позволяет не только оформить разрешение на запланированные работы, но и узаконить уже проведённые.





«Услуга размещается в разделе «Жильё», подразделе «Другое». Для оформления заявки нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации, заполнить электронную форму и приложить необходимые документы», — говорится в сообщении.