В Подмосковье подали более 100 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки
Свыше 100 тысяч раз жители Московской области воспользовались услугой по согласованию перепланировки помещений в многоквартирных домах на региональном госпортале. Об этом сообщает пресс-служба Мингоусправления Подмосковья.
Особенность услуги заключается в том, что она позволяет не только оформить разрешение на запланированные работы, но и узаконить уже проведённые.
«Услуга размещается в разделе «Жильё», подразделе «Другое». Для оформления заявки нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации, заполнить электронную форму и приложить необходимые документы», — говорится в сообщении.Прикреплённые файлы сразу проверит искусственный интеллект. Если какой-то из сканов окажется некорректным, его можно будет заменить до отправки заявления.