Губернатор Воробьёв напомнил окружным властям о важности диалога с жителями

18 августа 2026, 12:29

оригинал Андрей Воробьёв (фото: медиасток.рф)

Активное взаимодействие с жителями и решение поставленных ими задач является важнейшей частью работы властей Московской области на всех уровнях, включая муниципальный. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе еженедельного совещания с руководителями министерств, ведомств и округов Подмосковья.





Воробьёв отметил, что особенно важны с точки зрения налаживания диалога с жителями выездные администрации.





«Забота, внимание, вовлечённость имеют определяющее значение. Необходима активная коммуникация и оперативное реагирование на всё, что беспокоит. Поэтому нужно выезжать на территории», — сказал губернатор.