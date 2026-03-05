Губернатор Воробьёв навестил переселенцев из аварийного жилья в Сергиевом Посаде
В 12-этажную новостройку, возведённую на Владимирской улице в Сергиевом Посаде, переехала из аварийного жилья 621 семья. Одну из семей-новосёлов навестил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Многоэтажный дом построили по областной программе расселения ветхого жилого фонда.
«В ближайшее время в Сергиево-Посадском округе должны расселить ещё около полутора тысяч человек. Мы уже строим один дом, чтобы люди получили жилье, переехали из бараков, старых домов в современные условия. Такая работа в рамках президентского указа проводится во всей стране, и, в частности, в Московской области», — сказал Андрей Воробьёв.Семья Булдаковых переехала в новую трехкомнатную квартиру в канун Нового года. Раньше они жили в аварийном доме на Вифанской улице.
«Мне 63 года. Я прожил всю жизнь в Сергиевом Посаде. У нас был очень старый купеческий дом. Сейчас он идет под снос, а мы с женой и сыном получили большую благоустроенную квартиру. Одна только лоджия четыре метра! Переехали мы 30 декабря. Сейчас уже обжились, потихоньку делаем ремонт, обставляемся», — рассказал Игорь Булдаков.Всего в Московской области в минувшем году из аварийного жилья переехали более 11 тысяч человек. Для расселения ветхого жилфонда в регионе строят новые дома, а также предоставляют желающим сертификаты, с помощью которых можно купить квартиру в любом районе Подмосковья.