В Раменском обсудили вопросы эпидемиологической безопасности на «Здравчасе»
Глава Раменского округа Эдуард Малышев 5 марта принял участие в заседании «Здравчас», посвящённом вопросам эпидемиологической безопасности в муниципалитете.
Участники обсудили ключевые меры, направленные на защиту пациентов и персонала Раменской больницы. С подробным докладом выступила заведующая эпидемиологическим отделом Надежда Кобылянская — она рассказала о действующих в учреждении механизмах профилактики и предотвращения распространения инфекций.
Тему вакцинации осветил врач-эпидемиолог Егор Кузьминов. Он представил текущую ситуацию, планы по иммунизации и подчеркнул, что профилактика и прививки существенно снижают риски заболеваемости.
Отдельное внимание уделили взаимодействию с подрядными организациями. Главная медицинская сестра Ирина Горбунова поделилась практикой работы с компаниями, обеспечивающими услуги младшего медперсонала и уборку помещений. По её словам, соблюдение санитарных стандартов и качественная уборка напрямую влияют на безопасность и комфорт пациентов.
Итоги встречи подвёл главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан. Спикер обозначил дальнейшие шаги по укреплению эпидемиологической безопасности.
«Выражаю искреннюю благодарность всему коллективу Раменской больницы за ответственный подход к работе и внимание к деталям», — резюмировал Малышев.