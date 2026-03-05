В Раменском обсудили вопросы эпидемиологической безопасности на «Здравчасе»

05 марта 2026, 18:31

Глава Раменского округа Эдуард Малышев 5 марта принял участие в заседании «Здравчас», посвящённом вопросам эпидемиологической безопасности в муниципалитете.





Участники обсудили ключевые меры, направленные на защиту пациентов и персонала Раменской больницы. С подробным докладом выступила заведующая эпидемиологическим отделом Надежда Кобылянская — она рассказала о действующих в учреждении механизмах профилактики и предотвращения распространения инфекций.



Тему вакцинации осветил врач-эпидемиолог Егор Кузьминов. Он представил текущую ситуацию, планы по иммунизации и подчеркнул, что профилактика и прививки существенно снижают риски заболеваемости.



Отдельное внимание уделили взаимодействию с подрядными организациями. Главная медицинская сестра Ирина Горбунова поделилась практикой работы с компаниями, обеспечивающими услуги младшего медперсонала и уборку помещений. По её словам, соблюдение санитарных стандартов и качественная уборка напрямую влияют на безопасность и комфорт пациентов.



Итоги встречи подвёл главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан. Спикер обозначил дальнейшие шаги по укреплению эпидемиологической безопасности.





«Выражаю искреннюю благодарность всему коллективу Раменской больницы за ответственный подход к работе и внимание к деталям», — резюмировал Малышев.