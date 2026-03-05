Клинские медики провели праздничный флешмоб для пациенток местного роддома

05 марта 2026, 17:33

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Флешмоб в честь приближающегося Международного женского дня провели молодые сотрудники Клинской больницы для пациенток городского роддома. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.





К медикам присоединились также представители администрации округа, председатель городской организации профсоюзов и член окружного Совета депутатов Валерий Гришаков.



Активисты собрались у роддома с воздушными шариками и цветами руках и выстроились в цифру 8, а Валерий Гришаков спел песню.





«Я с удовольствием откликнулся на такую инициативу, потому что в этот день мы спешим поздравить наших дорогих женщин», — поделился впечатлениями от участия во флешмобе Валерий Гришаков.