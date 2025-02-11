Губернатор Воробьёв навестил воспитанниц приюта при Хотьковском монастыре

Андрей Воробьёв (слева). Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова
Воспитанниц детского приюта-пансиона при Покровском Хотьковском женском монастыре и послушниц обители навестил губернатор Московской области Андрей Воробьёв по приглашению настоятельницы монастыря — игуменьи Олимпиады, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Дорогая матушка, сестры, я всегда с большим удовольствием приезжаю сюда. Знаю, что настоятельница заботится о вас, любит. Она всегда старается решить вопросы, касающиеся тех, кто приходит в обитель, кто живет здесь, кого она воспитывает. Это вызывает очень большое уважение», — сказал Андрей Воробьёв.Он отметил, что впервые побывал в этом монастыре больше десяти лет назад, и добавил, что подмосковные власти будут стараться и впредь уделять внимание этой обители.
В свою очередь, игуменья Олимпиада рассказала, как устроен приют-пансион:
«Наш пансион —для деток в возрасте от трёх-четырёх лет и до совершеннолетия. Они учатся здесь в школе, кто-то остается при монастыре, кто-то «идет в мир», заканчивает вуз. В основном детям преподают сёстры, но есть и из города учителя. Девочки занимаются рисованием, пением, ходят в бассейн, на каток. (…) Андрей Юрьевич (Воробьёв — прим. ред.) не обделяет вниманием. Много проблем помог решить и продолжает это делать».Настоятельница также отметила, что воспитанницы побывали на Губернаторской Ёлке.
«Все были очень довольны, приехали с подарками», — сказала игуменья Олимпиада.Губернаторская Ёлка проводится для ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и для детей участников специальной военной операции. В этом году праздник посетили более 24 тысяч детей из разных подмосковных округов.
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