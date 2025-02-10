Губернатор Воробьёв осмотрел новое здание лицея в Сергиевом Посаде на 525 мест

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв осмотрел новое здание физико-математического лицея в Сергиевом Посаде, поговорил с учащимися, родителями и педагогами. Трёхэтажный корпус на 525 мест в микрорайоне Семхоз открылся в начале учебного года.
Физико-математический лицей лидирует в региональном рейтинге лучших школ за прошлый год. Губернатор зашёл на урок физики к 11-классникам, к пятиклассникам – на математику, а также в информационно-библиотечный центр, где шло занятие по астрономии.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он отметил, что традиции Сергиево-Посадского физико-математического лицея, заложенные основателями, получилось сохранить.
С 1990 года лицей располагался на ул. Карла Маркса в здании постройки конца XIX века. Там занимались только учащиеся 9-10 классов. В новом же корпусе углублённо изучают математику, физику, информатику и биологию лицеисты с 5 по 11-й классы. Помимо 49 учебных кабинетов, там расположены мастерские и лаборатории по физике, химии, биологии, библиотечно-информационный центр на 100 мест с ИТ-зоной, спортивный и актовый залы.
В лицее есть планетарий, оборудование для научных исследований, робототехники, нейротехнологии и астрономии. Ребята изучают, как управлять БПЛА, создавать сайты, постигают азы 3D-моделирования, финансовой аналитики, астрономии. При поступлении каждый проходит конкурсный отбор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На территории находится открытый стадион с футбольным полем, площадкой для баскетбола, волейбола, тренажёрами, полосой препятствий и беговой дорожкой.
В прошлом году среди выпускников Сергиево-Посадского лицея было 15 медалистов, 11 стобалльников по математике и физике. После его окончания ребята поступают в лучшие вузы страны – МГУ, МФТИ, Московский институт электронной техники, МИФИ, Московский авиационный институт, с которыми учебное заведение активно сотрудничает.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В 2023-2024 учебном году ученик лицея Илья Субботин участвовал в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. Кроме того, среди лицеистов – три победителя и пять призёров конкурсов и олимпиад международного уровня.
В новом корпусе обучается в три раза больше ребят, поэтому педагогический состав тоже увеличился с 16 до 38 человек. Многие учителя получают региональные меры поддержки.
Она рассказала, что теперь в лицее – 524 ученика. Ребята вовлечены в олимпиадное движение, научно-практическую деятельность. В этом учебном году у них много побед на математических турнирах и физико-математических олимпиадах.
В мае прошлого года во время беседы с губернатором родители учащихся просили увеличить количество и частоту маршрутов общественного транспорта к новому корпусу лицея. К его открытию был продлён маршрут 14к «Капитолий – школа 14». А за маршрутом №55 «Сергиев Посад – Абрамцево» закрепили два автобуса большого класса. Помимо этого, ребята могут доехать до места учёбы маршрутом 76к. В среднем интервал движения общественного транспорта составляет от двух до восьми минут.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Физико-математический лицей входит в топ-200 школ России по конкурентоспособности выпускников. Его окончили свыше 100 кандидатов и докторов наук. Учебное заведение является базовой школой РАН, партнёром проекта МФТИ «Физтех – регионам», участником федеральных программ.
Помимо корпуса Сергиево-Посадского лицея, в прошлом году в округе открыли новую школу на 550 мест в деревне Зубачёво, капитально отремонтировали СОШ №4 и дошкольное отделение Хотьковской школы №1.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
К началу 2025-2026 учебного года планируют ввести детсад на 280 мест в районе Зубачёва поля, школу №8 в городе Пересвет после капремонта.
Всего в Московской области в этом году откроют 29 новых школ и 38 детсадов. Также в планах – капитально отремонтировать 58 школ, 40 детсадов, семь колледжей и пять учреждений дополнительного образования.
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«Я приехал сюда поблагодарить команду педагогов, благодаря самоотдаче и профессионализму которых Сергиево-Посадский лицей всегда «звучал», однако был очень небольшим – всего на 160 человек. Мы решили построить современную школу, где вы сегодня учитесь. Сейчас здесь почти 525 ребят, которые могут заниматься математикой, физикой, естественными науками. Надеюсь, что вам нравится. Тут достойные профессиональные учителя, инфраструктура, спортзалы, столовая, – обратился Воробьёв к лицеистам.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он отметил, что традиции Сергиево-Посадского физико-математического лицея, заложенные основателями, получилось сохранить.
«У него всегда были очень хорошие результаты, преподаватели, которые позволяли детям реализовывать самые смелые мечты. Ребята поступали в лучшие вузы. Наша задача – и дальше поддерживать школу, чтобы каждый, кто хочет и может учиться по более сложной программе, имел такую возможность», – сказал глава региона.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
С 1990 года лицей располагался на ул. Карла Маркса в здании постройки конца XIX века. Там занимались только учащиеся 9-10 классов. В новом же корпусе углублённо изучают математику, физику, информатику и биологию лицеисты с 5 по 11-й классы. Помимо 49 учебных кабинетов, там расположены мастерские и лаборатории по физике, химии, биологии, библиотечно-информационный центр на 100 мест с ИТ-зоной, спортивный и актовый залы.
В лицее есть планетарий, оборудование для научных исследований, робототехники, нейротехнологии и астрономии. Ребята изучают, как управлять БПЛА, создавать сайты, постигают азы 3D-моделирования, финансовой аналитики, астрономии. При поступлении каждый проходит конкурсный отбор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На территории находится открытый стадион с футбольным полем, площадкой для баскетбола, волейбола, тренажёрами, полосой препятствий и беговой дорожкой.
В прошлом году среди выпускников Сергиево-Посадского лицея было 15 медалистов, 11 стобалльников по математике и физике. После его окончания ребята поступают в лучшие вузы страны – МГУ, МФТИ, Московский институт электронной техники, МИФИ, Московский авиационный институт, с которыми учебное заведение активно сотрудничает.
«Я сейчас в девятом классе. Захотел поступить сюда, потому что люблю физику и математику, а тут больше возможностей для углублённого изучения этих предметов. Есть даже экспериментальная физика. Мы учимся обработке данных. Это очень пригодится на олимпиадах. Я часто участвую в них, есть какие-то успехи. Надеюсь, что будет больше побед», – поделился девятиклассник Михаил Глазунов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В 2023-2024 учебном году ученик лицея Илья Субботин участвовал в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. Кроме того, среди лицеистов – три победителя и пять призёров конкурсов и олимпиад международного уровня.
В новом корпусе обучается в три раза больше ребят, поэтому педагогический состав тоже увеличился с 16 до 38 человек. Многие учителя получают региональные меры поддержки.
«Мы сформировали новый педагогический состав. В него входят те, кто много лет работал в лицее и молодые специалисты из Сергиево-Посадского городского округа. Есть педагоги, которые вернулись в профессию. Все они – профессионалы высшей квалификационной категории. Вместе мы изучаем современное оборудование и используем его на уроках. Радует, что все 49 кабинетов оборудованы интерактивными досками, проекторами», – поделилась директор Сергиево-Посадского физико-математического лицея Ольга Макарова.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Она рассказала, что теперь в лицее – 524 ученика. Ребята вовлечены в олимпиадное движение, научно-практическую деятельность. В этом учебном году у них много побед на математических турнирах и физико-математических олимпиадах.
В мае прошлого года во время беседы с губернатором родители учащихся просили увеличить количество и частоту маршрутов общественного транспорта к новому корпусу лицея. К его открытию был продлён маршрут 14к «Капитолий – школа 14». А за маршрутом №55 «Сергиев Посад – Абрамцево» закрепили два автобуса большого класса. Помимо этого, ребята могут доехать до места учёбы маршрутом 76к. В среднем интервал движения общественного транспорта составляет от двух до восьми минут.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Физико-математический лицей входит в топ-200 школ России по конкурентоспособности выпускников. Его окончили свыше 100 кандидатов и докторов наук. Учебное заведение является базовой школой РАН, партнёром проекта МФТИ «Физтех – регионам», участником федеральных программ.
Помимо корпуса Сергиево-Посадского лицея, в прошлом году в округе открыли новую школу на 550 мест в деревне Зубачёво, капитально отремонтировали СОШ №4 и дошкольное отделение Хотьковской школы №1.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
К началу 2025-2026 учебного года планируют ввести детсад на 280 мест в районе Зубачёва поля, школу №8 в городе Пересвет после капремонта.
Всего в Московской области в этом году откроют 29 новых школ и 38 детсадов. Также в планах – капитально отремонтировать 58 школ, 40 детсадов, семь колледжей и пять учреждений дополнительного образования.
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Лора Луганская