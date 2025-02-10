В больничном комплексе в Хотькове откроют клинико-диагностический центр и стационар

Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил работу поликлиники больничного комплекса города Хотьково Сергиево-Посадского городского округа. Он поговорил с врачами и пациентами.
Современное медицинское учреждение было построено по президентскому нацпроекту «Здравоохранение». Его возвели на месте старой больницы, работавшей с 1912 года. Новое здание – в семь раз больше дореволюционного. В конце января в нём открыли поликлинику, в этом месяце запустят клинико-диагностический центр, а в следующем – стационар.
Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Больничный комплекс оснастят современным оборудованием – КТ, рентген-аппаратом, флюорографом, маммографом, аппаратом УЗИ. Воробьёв осмотрел новую поликлинику.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Открытия ждут не только жители Хотькова, но и соседних посёлков. Ранее за качественной медпомощью и обследованиями им приходилось ездить 17 км в Сергиев Посад. Теперь всё необходимое будет недалеко от дома.
Андрей Воробьёв (второй справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
В поликлинике принимают неврологи, оториноларингологи, офтальмологи, хирурги и другие востребованные специалисты.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
К работе в поликлинике привлечены специалисты из разных регионов страны. Участковой врач-терапевт Ирина Назарбаева приехала из Санкт-Петербурга.
Во втором корпусе будет расположен диагностический центр. В нём будут отделения стоматологии, рентгенодиагностики, физиотерапии, эндоскопии с палатой дневного пребывания, собственная клинико-диагностическая лаборатория.
В третьем корпусе разместят круглосуточный стационар. Также предусмотрено отделение восстановительной медицины с водолечебницей. А на цокольном этаже приёмного отделения будет работать пост скорой помощи, который переведут из деревни Жучки.
В связи с открытием двух новых корпусов штат медиков поликлиники увеличат в полтора раза – с 76 до 120 человек.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Больничный комплекс оснастят современным оборудованием – КТ, рентген-аппаратом, флюорографом, маммографом, аппаратом УЗИ. Воробьёв осмотрел новую поликлинику.
«Это медучреждение родилось благодаря неравнодушным жителям. Они говорили, что больница, которая была здесь до этого, безнадёжно устарела, и просили построить новую. Мы такое решение приняли, построили современный комплекс, и теперь осталось только всё запустить», – сказал Воробьёв.Он поблагодарил врачей и средний медицинский персонал, работающий в медучреждении.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Открытия ждут не только жители Хотькова, но и соседних посёлков. Ранее за качественной медпомощью и обследованиями им приходилось ездить 17 км в Сергиев Посад. Теперь всё необходимое будет недалеко от дома.
«В феврале 2017 года на встрече актива города Хотькова с губернатором мы рассказали, что у нас очень плохая больница – ей больше 100 лет. Андрей Юрьевич Воробьёв нас услышал, дал необходимые поручения, и работа закипела. Сейчас мы получили современный медицинский комплекс, о котором даже не мечтали», – сказала председатель Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа, представительница актива Хотькова Маргарита Тихомирова.Поликлиника включает два отделения – взрослое на 350 посещений в смену и детское на 100 посещений. Она расположено в просторном трёхэтажном здании. В нём оборудованы зоны комфортного ожидания, создана удобная навигация, доступная среда для маломобильных граждан. Работает дневной стационар на 10 коек.
Андрей Воробьёв (второй справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
В поликлинике принимают неврологи, оториноларингологи, офтальмологи, хирурги и другие востребованные специалисты.
«Я приехал из Карелии, работаю в Хотькове с 2018 года. Привлекли меры социальной поддержки, которые действуют в Подмосковье. Конечно, я знал, что планируется строительство нового, современного больничного комплекса. А это для меня – перспективы развития. Эту поликлинику не сравнить с той, что была в старом здании. У нас появилось новое оборудование – эндоскопическая стойка, микроскоп, диагностический ЛОР-комбайн. Это позволяет выполнять объём исследований, который ранее был недоступен», – рассказал врач-отоларинголог Олег Пугач.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
К работе в поликлинике привлечены специалисты из разных регионов страны. Участковой врач-терапевт Ирина Назарбаева приехала из Санкт-Петербурга.
«Мы переехали всей семьёй – я, супруг и дети. Подала здесь документы на участие в программе «Земский доктор», потом – на компенсацию аренды жилья. Администрация больницы помогла с устройством детей в детсад и в школу. В поликлинике работаю с августа. Нравится абсолютно всё, начиная самим коллективам. Такого тёплого приема я нигде не встречала. Ну а сама больница – великолепное комфортабельное здание с современными функциональными кабинетами. Теперь ждём открытия второго и третьего корпусов», – поделилась Назарбаева.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Во втором корпусе будет расположен диагностический центр. В нём будут отделения стоматологии, рентгенодиагностики, физиотерапии, эндоскопии с палатой дневного пребывания, собственная клинико-диагностическая лаборатория.
В третьем корпусе разместят круглосуточный стационар. Также предусмотрено отделение восстановительной медицины с водолечебницей. А на цокольном этаже приёмного отделения будет работать пост скорой помощи, который переведут из деревни Жучки.
В связи с открытием двух новых корпусов штат медиков поликлиники увеличат в полтора раза – с 76 до 120 человек.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Лора Луганская