Тяжелораненных участников СВО обучают новым профессиям в центре им. Мещерякова

Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Получившие тяжёлые ранения участники спецоперации осваивают новые профессии в центре им. Мещерякова в Сергиево-Посадском городском округе. С военными и преподавателями, работающими в центре, встретился губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Это первый в стране реабилитационный центр для людей от 18 до 40 лет с потерей зрения и слуха. Он открылся в октябре при поддержке президента и патриарха. По соглашению со статс-секретарём – замминистра обороны, председателем Госфонда «Защитники Отечества» Анной Цивилёвой в центре проходят адаптацию бойцы, получившие ранения в зоне СВО.
Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Сейчас там находятся бойцы из Подмосковья, ЛНР, ДНР, Краснодарского и Забайкальского крёв, Хабаровска и других регионов России. Они могут освоить новую профессию и обрести необходимые навыки, чтобы вернуться к нормальной жизни.
Владимир из Сергиева Посада находится в центре вместе с супругой. Боец отправился на фронт добровольцем и получил осколочное ранение головы.
Юрий из Павловского Посада тоже ушел на СВО добровольцем, получил ранение. После лечения в госпитале был направлен на реабилитацию. Сейчас осваивает новую профессию.
Ребята могут освоить широкий круг профессий – такие как плотник, столяр, эксперт по доступной среде, специалист по социальной работе, мастер обработки цифровой информации, оператор контактного центра. Участники первого курса работали на прямой линии президента. В этом месяце запустили новую программу – подготовку массажистов.
30-дневные курс реабилитации бесплатный. При необходимости его можно продлить и освоить дополнительные навыки.
В партнёрстве с ООО «Шанс» открыта производственная линия боевых жгутов-турникетов для первой помощи при ранении. Уже более 200 изделий, изготовленных в центре, отправили в зону СВО.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Руководит цехом Константин Харламов. Он тоже был тяжело ранен в зоне спецоперации.
Читайте также:
РГУТИС может стать флагманским университетом подготовки специалистов туриндустрии
В Шатуре до конца года построят пять и модернизируют шесть котельных
Капремонт ДК им. Нариманова в Шатуре завершат до конца года
Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Сейчас там находятся бойцы из Подмосковья, ЛНР, ДНР, Краснодарского и Забайкальского крёв, Хабаровска и других регионов России. Они могут освоить новую профессию и обрести необходимые навыки, чтобы вернуться к нормальной жизни.
«Я приехал навестить и наших бойцов, и ребят, которые здесь получают специальности. Хочу поблагодарить преподавателей, которые дают ценные навыки. Мы открыли центр недавно, но с первого же дня увидели его востребованность. Сейчас здесь находятся больше 100 человек. Наша задача – быть рядом, оказывать максимальную поддержку в освоении новых специальностей, адаптации после ранений. Всегда слышим ваши просьбы. Мы создали возможность, чтобы рядом с вами были жёны и матери», – сказал глава региона.Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Владимир из Сергиева Посада находится в центре вместе с супругой. Боец отправился на фронт добровольцем и получил осколочное ранение головы.
«Раньше он не мог даже руку поднять, а сейчас благодаря реабилитации уже свободно двигает ею. Здесь есть массаж, бассейн, спортзал, работают отличные специалисты. Володя, когда полностью восстановит руку, хочет освоить какую-нибудь профессию. Спасибо, что есть возможность всегда быть рядом с мужем, пока он проходит реабилитацию», – сказала супруга бойца Оксана.
«А я хочу поблагодарить вашем лице сказать всех жён и матерей, которые приезжают сюда, поддерживают и вдохновляют ребят. Это настоящий подвиг», – ответил губернатор.Андрей Воробьёв (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Юрий из Павловского Посада тоже ушел на СВО добровольцем, получил ранение. После лечения в госпитале был направлен на реабилитацию. Сейчас осваивает новую профессию.
«До этого я был в другом реабилитационном центре – «Ясенки» под Подольском. Там меня спросили, не хочу ли получить какую-нибудь профессию. Я ответил согласием. Около месяца нахожусь в Центре им. Мещерякова, учусь на соцработника. Кроме того, мы делаем кровоостанавливающие жгуты-турникеты. Обучение организовано тут на высшем уровне, есть необходимые приборы и аппараты. Сотрудники объясняют каждый нюанс, а если что-то непонятно, всегда можно спросить», – рассказал губернатору Юрий.Обучение специально адаптировано под бойцов. В центре они заново учатся ориентироваться в пространстве, пользоваться смартфонами со специальными программами озвучки, осваивают компьютер.
«Я проходил здесь курс в декабре, приезжал на три недели. В центре дают очень ценные навыки. Я в первый раз трость в руки взял, когда приехал сюда. А сейчас уже легко сам могу ориентироваться. Научился пользоваться мобильным телефоном, теперь осваиваю компьютер», – поделился Вадим из Челябинска.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Ребята могут освоить широкий круг профессий – такие как плотник, столяр, эксперт по доступной среде, специалист по социальной работе, мастер обработки цифровой информации, оператор контактного центра. Участники первого курса работали на прямой линии президента. В этом месяце запустили новую программу – подготовку массажистов.
«Чтобы овладеть этой профессией, нужно три месяца. Ребята легко её осваивают, уже с третьего занятия у них начинает получаться. Мы даём, прежде всего, базу, без которой никакие знания невозможно применить на практике», – рассказал преподаватель классического массажа Денис Фомин.Андрей Воробьёв (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
30-дневные курс реабилитации бесплатный. При необходимости его можно продлить и освоить дополнительные навыки.
«Сейчас идёт уже четвертый заезд ребят, которые участвовали в специальной военной операции. Это 24 бойца и шесть сопровождающих – жёны и матери. У нас заключено соглашение с фондом «Защитники Отечества», через который бойцы могут получить путевки к нам. Координаторы фонда во всех регионах страны помогают участникам СВО оформить заявление на реабилитацию в наш центр. Супруги и матери бойцов могут пройти обучение по специальностям нутрициолог и семейная психология», – рассказала директор Центра им. А.И. Мещерякова Галина Епифанова.Центр им. Мещерякова рассчитан на 110 мест. Обучение проводится по 12 специальностям под руководством медиков, педагогов и мастеров со всей страны. В здании установлено современное оборудование, в том числе 3D-принтеры. Предусмотрена практика на предприятиях округа и на базе компаний-операторов сотовой связи.
В партнёрстве с ООО «Шанс» открыта производственная линия боевых жгутов-турникетов для первой помощи при ранении. Уже более 200 изделий, изготовленных в центре, отправили в зону СВО.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Руководит цехом Константин Харламов. Он тоже был тяжело ранен в зоне спецоперации.
«Я из Люберец. В конце 2022 года отправился в зону СВО, а в начале 2023-го при штурме получил ранение. В Питере поставили протез. Затем я попал в реабилитационный центр «Ясенки», где мне помогли в перепротезировании и в получении специализации соцработника», – рассказал Харламов.По его словам, позже ему предложили помогать участникам СВО интегрироваться в общество. Он считает это чрезвычайно важным после прохождения медицинской реабилитации, поэтому намерен работать в этом направлении и дальше.
Читайте также:
РГУТИС может стать флагманским университетом подготовки специалистов туриндустрии
В Шатуре до конца года построят пять и модернизируют шесть котельных
Капремонт ДК им. Нариманова в Шатуре завершат до конца года
Лора Луганская