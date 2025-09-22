Воробьёв попросил разъяснять жителям Подмосковья необходимость пробных топок

22 сентября 2025, 15:36

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье необходимо в срок завершить пробные топки, которые проходят сейчас в регионе для проверки готовности к отопительному сезону. Такую задачу поставил губернатор Московской области Андрея Воробьёв на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов.







«Сегодня очень солнечный, тёплый, даже жаркий день. Но мы также слышали о том, что через пять, семь, 10 дней погода будет уже совершенно другая. Законом и нормативными документами предусмотрено проведение пробных топок для выявления всех уязвимых мест, всех нюансов при запуске отопления в осенне-зимний период», – отметил глава региона.

«Многие жители могут задавать вопрос, почему эти топки мы делаем сейчас, в плюс 20 или 25 градусов. Но это необходимость, и мы впервые так комплексно подошли к этому вопросу. Эта работа ещё продолжается. Сегодня узнаем итоги первого этапа. Эту работу надо спокойно и системно реализовывать. Но точно так же системно нужно разъяснять жителям, почему мы делаем это сейчас», – подчеркнул Воробьёв.