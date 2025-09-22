Воробьёв попросил разъяснять жителям Подмосковья необходимость пробных топок
В Подмосковье необходимо в срок завершить пробные топки, которые проходят сейчас в регионе для проверки готовности к отопительному сезону. Такую задачу поставил губернатор Московской области Андрея Воробьёв на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов.
«Сегодня очень солнечный, тёплый, даже жаркий день. Но мы также слышали о том, что через пять, семь, 10 дней погода будет уже совершенно другая. Законом и нормативными документами предусмотрено проведение пробных топок для выявления всех уязвимых мест, всех нюансов при запуске отопления в осенне-зимний период», – отметил глава региона.По словам Воробьёва, важно разъяснить жителям, почему пробные топки проходят именно сейчас, когда на улице стоит летняя погода.
«Многие жители могут задавать вопрос, почему эти топки мы делаем сейчас, в плюс 20 или 25 градусов. Но это необходимость, и мы впервые так комплексно подошли к этому вопросу. Эта работа ещё продолжается. Сегодня узнаем итоги первого этапа. Эту работу надо спокойно и системно реализовывать. Но точно так же системно нужно разъяснять жителям, почему мы делаем это сейчас», – подчеркнул Воробьёв.Ранее губернатор заявлял, что все работы по подготовке региона к отопительному сезону должны быть завершены до 15 сентября.