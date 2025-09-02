Губернатор Воробьёв назвал главное для Подмосковья направление работы Госсовета

02 сентября 2025, 18:28

оригинал Фото: t.me/vorobiev_live

Главное направление работы Госсовета для руководства Подмосковья – цифровизация и трансформация госуслуг. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





Он напомнил, что 25 лет назад по решению президента был возрождён Государственный Совет. Для регионов это стало важной возможностью напрямую поднимать вопросы и предлагать решения на федеральный уровень.

«Для нашей команды ключевая тема в работе Госсовета – цифровизация и трансформация госуслуг. Мы тесно сотрудничаем с Минцифры, участвовали в разработке нового нацпроекта. Его цель – эффективные цифровые решения, которые учитывают потребности регионов. Вместе с коллегами продвигаем инициативы, которые делают взаимодействие людей и бизнеса с государством проще», – написал губернатор в своём ТГ-канале.

«Сегодня все региональные услуги в Подмосковье доступны онлайн. А с помощью искусственного интеллекта они становятся ещё быстрее и надёжнее. Сейчас у нас реализуют 41 ИИ-проект в медицине, ЖКХ, транспорте и других сферах. Эти решения мы собрали на портале «Цифровой регион» – площадке, где размещено более 250 кейсов из 64 регионов страны», – отметил Воробьёв.