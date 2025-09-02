ИИ проверил на портале госуслуг Подмосковья более 3 млн документов

02 сентября 2025, 09:49

оригинал Фото: istockphoto.com/tadamichi

Свыше трёх миллионов документов проверил на портале госуслуг Московской области искусственный интеллект с момента его запуска в июне текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мингоусправления.





ИИ распознаёт и проверяет сканы документов, прикреплённые к заявлениям, на стадии их подачи. Раньше этой работой занимались специалисты различных ведомств уже после того, как заявления были приняты в работу.





«Теперь благодаря искусственному интеллекту жители получают услуги быстрее и с меньшим количеством ошибок. Такой подход делает систему удобнее для жителей и снижает административную нагрузку на специалистов», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

«Количество документов, которые проверяет ИИ, тоже значительно увеличилось. Если в июне он мог распознавать 250 документов, то сейчас их число приближается к 300», — отметила глава Мингосуправления Московской области Надежда Куртяник.