ИИ проверил на портале госуслуг Подмосковья более 3 млн документов
Свыше трёх миллионов документов проверил на портале госуслуг Московской области искусственный интеллект с момента его запуска в июне текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мингоусправления.
ИИ распознаёт и проверяет сканы документов, прикреплённые к заявлениям, на стадии их подачи. Раньше этой работой занимались специалисты различных ведомств уже после того, как заявления были приняты в работу.
«Теперь благодаря искусственному интеллекту жители получают услуги быстрее и с меньшим количеством ошибок. Такой подход делает систему удобнее для жителей и снижает административную нагрузку на специалистов», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Первоначально искусственным интеллектом были дополнены 70 услуг на областном госпортале. Сейчас таких услуг уже 119.
«Количество документов, которые проверяет ИИ, тоже значительно увеличилось. Если в июне он мог распознавать 250 документов, то сейчас их число приближается к 300», — отметила глава Мингосуправления Московской области Надежда Куртяник.Проверка документов в ходе подачи заявлений помогла сократить число отказов в оказании услуг.