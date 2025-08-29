На госпортале Подмосковья упростили услугу для получателей мер соцподдержки
К услуге для получателей мер социальной поддержки, размещённой на госпортале Московской области, подключили «умный сервис». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Новый сервис упростил внесение изменений в личные данные заявителей.
«Умный сервис» отображает доступные для изменения личные данные и меры социальной поддержки в виде удобного списка. Заявителю нужно просто выбрать нужный пункт и отредактировать информацию в онлайн-режиме», — пояснила глава Мингосуправления региона Надежда Куртяник.Внесённые пользователем изменения отобразятся не позднее, чем через пять рабочих дней.
Услуга «Изменение сведений, внесенных в ЕАИС СОЦ МО» размещена на госпортале Московской области в разделе «Поддержка», подразделе «Другое».