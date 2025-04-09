Губернатор Воробьёв назвал главную обязанность подмосковных властей перед жителями

Андрей Воробьёв (Фото: сайт kremlin.ru)
Задача властей Подмосковья – сделать так, чтобы жители чувствовал перемены и планировали своё будущее в регионе. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью «Ведомостям». Так он ответил на вопрос, стал ли он ближе к земле, отработав более 10 лет в парламенте и свыше 12 лет губернатором.
«Каждая работа по-своему сложна. В Госдуме ты несёшь ответственность за законы. Другое дело, насколько ты чувствуешь, как буква закона влияет на то, что происходит в жизни человека. Наша задача – управлять территорией так, чтобы житель чувствовал перемены, чтобы он хотел планировать своё будущее в Подмосковье. Для этого мы используем единственное возможное для управления большими системами – всё самое современное и умное. Сегодня это, прежде всего, цифра», – отметил глава региона.Как напомнило издание, 8 апреля Воробьёв встретился с президентом Владимиром Путиным. Губернатор рассказал «Ведомостям» об управлении регионом с помощью цифры, о конкуренции с Москвой за кадры и бизнес и о модернизации коммунальной инфраструктуры после трудной зимы 2023 года.
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Лора Луганская