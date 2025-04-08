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В Подмосковье запущена программа модернизации электроснабжения на 290 млрд рублей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В Подмосковье ведётся большая работа по модернизации теплоснабжения, электроснабжения и газификации. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал президенту Владимиру Путину во время рабочей встречи в Кремле.
«Хотел сделать акцент на модернизации теплоснабжения, электроснабжения и газификации. Это очень важно для людей. Мы предусмотрели на следующие четыре года очень заметную программу по электроснабжению вместе с «Россетями», с Министерством энергетики, с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Мы обращались к вам, потому что постоянно бьём пики потребления электроэнергии. Плюс индустриальные парки. Нужна мощная энергообеспеченность, поэтому мы реализуем такую программу. Это порядка 290 млрд рублей на пять лет – питающие центры», – сказал Воробьёв.
Путин назвал эту программу капиталоёмкой. Губернатор, в свою очередь отметил, что сегодня без энергии как никогда сложно обеспечивать прорыв в развитии экономики.

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Бесплатные путёвки в санатории получили уже более 4 тыс. подмосковных льготников
08 апреля 2025, 15:58

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Уже более 4 тысяч жителей Московской области, относящихся к различным льготным категориям, получили в текущем году бесплатные путёвки в санатории, эта мера поддержки распространяется на инвалидов, детей-инвалидов и пенсионеров, сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.
«Путёвки получили с начала года свыше 4 тыс. льготников Подмосковья. Кто-то из них уже отдохнул, а кто-то только приехал в санаторий. Ежегодно в санаториях России по бесплатным путёвкам отдыхают более 30 тысяч жителей Московской области», — сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
Она добавила, что путёвки полностью переведены в электронную форму: они поступают в личный кабинет на региональном портале госуслуг пользователя и так же «в цифре» отправляются в принимающий санаторий. Заявление на путёвке тоже подаётся на портале госуслуг Подмосковья.

Всего в Московской области в этом году закуплено уже свыше 25 тысяч путёвок для льготников на сумму более 900 миллионов рублей.

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Воробьёв рассказал Путину о строительстве школ и привлечении учителей
08 апреля 2025, 15:52

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году в Московской области планируется построить не менее 25 школ. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал президенту Владимиру Путину во время рабочей встречи в Кремле.
«У нас каждый год прибавляется число школьников. Сейчас это плюс 25 тыс. каждый год. Это значит, что мы должны строить современные образовательные комплексы и развивать программу капремонта, которая есть в нацпроекте. В этом году мы построим порядка 25 школ. Все они современные. Школы мы научились строить красивые», – отметил глава региона.
Ключевым моментом развития сферы образования Воробьёв назвал внимание к учителям.
«Когда мы заботимся об учителях, когда они могут планировать своё будущее, преподавать детям что-то интересное, новое, это всегда очень востребовано. Поэтому ставим себе задачу и дальше уделять большое внимание образованию. У нас увеличивается и количество школ, и количество преподавателей. Плюс нам нужно ещё усиление по таким дисциплинам, как математика, русский язык, физика, химия и биология. Это востребовано, особенно во флагманских школах, где дети берут на себя большую нагрузку», – сказал глава региона.
Он рассказал президенту о программе социальной ипотеки для преподавателей.
«Мы учителям оплачиваем тело кредита, а учитель – только проценты. Получается порядка 20-26 тыс. рублей в месяц. Ещё мы приглашаем учителей и для начала оплачиваем аренду жилья. В общем, делаем так, чтобы учителей у нас хватало», – пояснил Воробьёв.
Путин назвал такую работу эффективной.

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В Подмосковье отремонтировали остановочные павильоны в девяти округах
08 апреля 2025, 15:38

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Павильоны остановок общественного транспорта, установленные на региональных дорогах, отремонтировали в девяти округах Московской области специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Остановки были отремонтированы на Лихачёвском проспекте в Долгопрудном, улице Индустриальная в Ногинске, на улице Михалевича в Раменском, на улице Заводская в Щёлкове и на проспекте Науки в Пущине», — говорится в сообщении.
Кроме того, в порядок привели остановки, расположенные на Пятницком шоссе в деревне Брёхово городского округа Химки, на Можайском шоссе в одинцовском селе Перхушково, на улице Центральная в селе Алабушево городского округа Солнечногорск, а также на дорогах в богородском селе Бисерово и у талдомского села Сущёво.

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Многодетные семьи Подмосковья получили с начала года около 380 участков
08 апреля 2025, 15:26

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Бесплатные земельные участки в Московской области получили за первый квартал текущего года 378 многодетных семей, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«Семьи получили участки в 34 подмосковных округах. Больше всего участков — 116 — передали многодетным за первые три месяца текущего года в Одинцовском округе. В Электростали участки получили 28 семей, в Пушкинском округе — 23, а в Солнечногорске, Ленинском и Подольске участки получила 21 семья в каждом из округов», — говорится в сообщении.
Как отметил глава Минмособлимущества Тихон Фирсов, всего с момента запуска программы по обеспечению участками многодетных, землю в регионе получили 37 тысяч 939 таких семей. В очереди на получение стоят 17 тысяч 290 семей. Работа по формированию походящих для них участков продолжается.

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Воробьёв: тема транспорта имеет для мегаполиса принципиально важное значение
08 апреля 2025, 15:19

В. Путин и А. Воробьёв (Фото: сайт http:kremlin.ru)

Андрей Воробьёв поблагодарил Владимира Путина за решения, принятые с сфере развития транспорта Подмосковья. Президент провёл рабочую встречу с губернатором Московской области в Кремле.
«Хотел вас поблагодарить за те решения, которые были приняты здесь в 2017 году. Это трасса М-5 «Урал», это направление в сторону Коломны, Рязани. Там наши жители тратили бесконечное количество времени. Это путепроводы и обход в Октябрьском. Он, слава богу, сдан. Спасибо правительству, все чётко отработано. Так же, как и Вязёмы, – это тоже развязка на ЦКАД, которая сегодня дала очень большую экономию времени», – сказал Воробьёв.
Он добавил, что в Подмосковье реализуют и концессионные проекты. Это, например, строительство большой Южно-Лыткаринской трассы. Её планируется сдать в конце года. Воробьёв подчеркнул, что тема транспорта имеет для мегаполиса принципиально важное значение. Так, транспорт позволяет развивать индустриальные парки.
«Мы строим пять индустриальных парков, один из них – в Ленинском городском округе. Я к вам обращался по 100 гектарам в этом округе, и вы поддержали. Через год мы заканчиваем строительство большого индустриального парка. И на «Прямой линии» был вопрос о дороге в Королёве. Мы вдумчиво и аккуратно смотрели разные варианты. Если не к концу года, то в I квартале 2026-го мы построим дорогу, которая действительно вызволит из плена 250 тысяч человек», – заключил губернатор.
Помимо развития транспорта, глава Подмосковья информировал Путина о проектах в сфере медицины. Обсуждали и социальные вопросы, в том числе помощь участникам спецоперации и их семьям, меры поддержки школьных учителей.

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