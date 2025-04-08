В Подмосковье запущена программа модернизации электроснабжения на 290 млрд рублей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье ведётся большая работа по модернизации теплоснабжения, электроснабжения и газификации. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал президенту Владимиру Путину во время рабочей встречи в Кремле.
«Хотел сделать акцент на модернизации теплоснабжения, электроснабжения и газификации. Это очень важно для людей. Мы предусмотрели на следующие четыре года очень заметную программу по электроснабжению вместе с «Россетями», с Министерством энергетики, с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Мы обращались к вам, потому что постоянно бьём пики потребления электроэнергии. Плюс индустриальные парки. Нужна мощная энергообеспеченность, поэтому мы реализуем такую программу. Это порядка 290 млрд рублей на пять лет – питающие центры», – сказал Воробьёв.Путин назвал эту программу капиталоёмкой. Губернатор, в свою очередь отметил, что сегодня без энергии как никогда сложно обеспечивать прорыв в развитии экономики.
Читайте также:
Воробьёв: тема транспорта имеет для мегаполиса принципиально важное значение
Воробьёв рассказал Путину о масштабных подмосковных проектах в сфере медицины
Воробьёв: в Подмосковье эффективно работают центры реабилитации участников СВО
Лора Луганская