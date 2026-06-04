Губернатор Воробьёв назвал срок окончательного запуска движения по трассе ЮЛА

04 июня 2026, 16:36

оригинал А. Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Движение по Южно-Лыткаринской автодороге планируется окончательно запустить в сентябре. Такой срок назвал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 24» на Петербургском международном экономическом форуме.





По мнению главы региона, без дорог и транспорта развивать экономику невозможно.

«ЮЛА – это большая концессионная дорога, по сути, дублёр, МКАД. Дальше идёт ЦКАД. Есть МКАД, есть 46 километров автотрассы ЮЛА от Балашихи до юга Подмосковья, а дальше – ЦКАД, уже третье кольцо. Всё это важно, всё это позволяет экономить время. И в сентябре мы окончательно эту дорогу запустим. Сейчас сообщение открыто уже примерно на 75%», – отметил губернатор.

«Но строители – молодцы. И эта дорога, я уверен, даст очень заметный эффект – как удобство для жителей, так и экономический результат. Кстати, там расположена одна из наших ключевых больших экономических зон – Индустриальный парк «Титан», который разобран уже на 100%. Мы ещё его не построили, а все опции уже разобрали», – подчеркнул губернатор.

«Это президентский проект. Дорогу выпрямили, и сегодня и Жуковский, и Люберцы, и Коломна имеют совершенно другую транспортную доступность, а значит, и экономическую привлекательность. Это тоже здорово. Когда дорога построена с умом, она даёт очень заметный эффект и для человека, и для экономики», – заключил глава региона.