Воробьёв усомнился в опасности безработицы из-за искусственного интеллекта

04 июня 2026, 16:15

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв не верит, что развитие искусственного интеллекта приведёт к тому, что множество людей со временем останется без работы. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24» на Петербургском международном экономическом форуме.





Как отметил глава региона, искусственный интеллект берёт на себя самую неблагодарную, рутинную и очень скучную работу, которая вряд ли развивает человека.

«Что касается предприятий и людей, которые вытесняются искусственным интеллектом, то есть огромное количество вакансий и возможностей развиваться. Я не видел ни одного человека со слезами на глазах, который пострадал бы от искусственного интеллекта. Скорее, наоборот: человек проходит какие-то курсы, обучается и становится пользователем ИИ, знает сильные особенности искусственного интеллекта. Всё зависит от самого человека. Если он хочет развиваться, хочет быть в игре, быть востребованным, то так и будет», – уверен Воробьёв.