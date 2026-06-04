Воробьёв усомнился в опасности безработицы из-за искусственного интеллекта
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв не верит, что развитие искусственного интеллекта приведёт к тому, что множество людей со временем останется без работы. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24» на Петербургском международном экономическом форуме.
Как отметил глава региона, искусственный интеллект берёт на себя самую неблагодарную, рутинную и очень скучную работу, которая вряд ли развивает человека.
«Что касается предприятий и людей, которые вытесняются искусственным интеллектом, то есть огромное количество вакансий и возможностей развиваться. Я не видел ни одного человека со слезами на глазах, который пострадал бы от искусственного интеллекта. Скорее, наоборот: человек проходит какие-то курсы, обучается и становится пользователем ИИ, знает сильные особенности искусственного интеллекта. Всё зависит от самого человека. Если он хочет развиваться, хочет быть в игре, быть востребованным, то так и будет», – уверен Воробьёв.Он также рассказал, что в школах Подмосковья с 1 сентября этого года с первого класса начнут внедрять киберуроки.
ПМЭФ-2026 проходит в северной столице с 3 по 6 июня. Делегация Подмосковья планирует подписать на нём 42 соглашения на 95 миллиардов рублей.